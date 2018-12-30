Убийство Гонгадзе: Луценко сделал обнадеживающее заявление о завершении дела

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Однако глава ГПУ отметил, что не может назвать эту фамилию, пока следователь и прокурор не будут иметь достаточных доказательств вины подозреваемого.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

По словам генпрокурора, завершение дела об убийстве Гонгадзе зависит от бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко.

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Можно завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство, от чего он отказывается еще с 2004 года,

– подчеркнул Луценко.

На вопрос, почему Мельниченко отказывается, генпрокурор предложил "спросить у него".

"При этом не забудьте у него спросить, за что он получил два миллиона долларов", – добавил Луценко.

Кто убил Георгия Гонгадзе?

Заказчиков убийства до сих пор не установили. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В лесу под Таращей Киевской области в ноябре того же года обнаружили обезглавленное тело. Оно, по выводам экспертов, могло принадлежать Георгию. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве.



15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.