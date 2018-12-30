09:13
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Убийство Гонгадзе: Луценко сделал обнадеживающее заявление о завершении дела

      29 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / 24 канал

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Однако глава ГПУ отметил, что не может назвать эту фамилию, пока следователь и прокурор не будут иметь достаточных доказательств вины подозреваемого.

      Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

      По словам генпрокурора, завершение дела об убийстве Гонгадзе зависит от бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко.

      Читайте также: Луценко признался, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк

      Можно завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство, от чего он отказывается еще с 2004 года,
      – подчеркнул Луценко.

      На вопрос, почему Мельниченко отказывается, генпрокурор предложил "спросить у него".

      "При этом не забудьте у него спросить, за что он получил два миллиона долларов", – добавил Луценко.

      Кто убил Георгия Гонгадзе?
      Заказчиков убийства до сих пор не установили. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В лесу под Таращей Киевской области в ноябре того же года обнаружили обезглавленное тело. Оно, по выводам экспертов, могло принадлежать Георгию. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве.

      15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.

      Теги: Расследования Убийство Георгия Гонгадзе ГПУ Юрий Луценко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сегодня , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 48
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      29 декабря , 22:00 Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      Наталія Лебідь 211
      Переговори з Росією – повна маячня
      29 декабря , 15:03 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 1691
      Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      29 декабря , 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      Юлія Михайлова 2786
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук