Вбивство Гонгадзе: Луценко зробив обнадійливу заяву про завершення справи
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Проте очільник ГПУ зауважив, що не може назвати цього прізвища, поки слідчий і прокурор не матимуть достатніх доказів вини підозрюваного.
Про це він розповів у ефірі "5 каналу".
За словами генпрокурора, завершення справи про вбивство Гонгадзе залежить від колишнього майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка.
Читайте також: Луценко зізнався, що знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк
Можна завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис та оригінальний записуючий пристрій, від чого він відмовляється ще з 2004 року,
– наголосив Луценко.
На запитання, чому Мельниченко відмовляється, генпрокурор запропонував "запитати у нього".
"Заодно не забудьте в нього спитати, за що він отримав два мільйони доларів", – додав Луценко.
Хто вбив Георгія Гонгадзе? Замовників вбивства досі не встановлено. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили обезголовлене тіло. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.
15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.