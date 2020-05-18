Кучма та Єрмак можуть бути зрадниками? В’ятрович показав документ СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної̈ зради. Звинувачують вони представників української делегації̈ на переговорах у Мінську. За словами нардепа Володимира В'ятровича, мовиться, зокрема, про голову Офісу Президента Андрія Єрмака та другого українського президента Леоніда Кучму. Однак СБУ імен офіційно не називає.

Імовірне кримінальне провадження щодо Єрмака та Кучми: деталі

Про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Єрмака та Кучми, повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович. За його словами, саме він подавав відповідне звернення. Про це парламентар написав у фейсбуці. Також він оприлюднив документ.

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Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища "окремих представників", адже мовиться про голову Офісу Президента Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучму. А ще шкода, що СБУ не вчинила за законом одразу після мого звернення, і мені довелося звертатися до суду?

– зауважив В’ятрович.

За його словами, відкриття вищезазначеного провадження – це лише перший крок. Адже президент Зеленський, керівник його адміністрації Єрмак і голова СБУ Баканов – давні друзі і колеги по "Кварталу 95".

"Одна команда, спільники. Та й рішення про дії в інтересах держави-агресора учасники переговорів у Мінську явно не експромтом ухвалювали. Важко вести розслідування, коли є всі шанси вийти на самих себе", – вважає політик.

Раніше В’ятрович повідомляв, що суд задовольнив його скаргу щодо можливої держзради з боку Кучми та Єрмака. Більше того, суд зобов’язав СБУ не пізніше, ніж за 24 години внести до ЄРДР відомості, викладені у зверненні нардепа.

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