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      СБУ зобов’язали розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми, – В’ятрович

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      СБУ зобов’язали розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми / Колаж 24 каналу

      Суд задовольнив скаргу екснардепа від фракції "Європейська солідарність" Володимира В’ятровича. СБУ зобов’язали розслідувати можливу державну зраду Андрія Єрмака та Леоніда Кучми.

      Про те, що суд задовольнив скаргу щодо бездіяльності СБУ, екснардеп та колишній голова Інституту національної пам'яті В’ятровича повідомив у фейсбуці.

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      Суд зобов’язав СБУ не пізніше, ніж за 24 години внести до ЄРДР відомості, викладені у звернені, і розпочати розслідування можливої держзради Єрмаком та Кучмою,
      – написав ексдепутат.

      В’ятрович підтвердив свої слова, прикріпивши рішення суду.


      Рішення суду, яке зобов’язує СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми / Фейсбук В’ятровича

      Що цьому передувало

      • На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня домовилися створити Консультативну раду з представниками бойовиків у складі.
      • Від України на зустрічі були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Леонід Кучма.
      • 31 березня Єрмак зазначав, що консультації з міжнародними партнерами щодо створення так званої консультативної ради тривають.
      • Екснардеп від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович скерував до суду позови проти ДБР та СБУ зі звинуваченням у відсутності реакції на державну зраду політиків.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: СБУ Новини політики Новини України Рішення суду Андрій Єрмак Леонід Кучма Володимир В'ятрович – новини
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