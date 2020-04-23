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      СБУ обязали расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы, – Вятрович

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      СБУ обязали расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы / Коллаж 24 канала

      Суд удовлетворил жалобу экс-нардепа от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича. СБУ обязали расследовать возможную государственную измену Андрея Ермака и Леонида Кучмы.

      О том, что суд удовлетворил жалобу относительно бездействия СБУ, экс-нардеп и бывший глава Института национальной памяти Вятровича сообщил в фейсбуке.

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      Суд обязал СБУ не позднее, чем за 24 часа внести в ЕРДР сведения, изложенные в обращении, и начать расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы,
      – написал бывший депутат.

      Вятрович подтвердил свои слова, прикрепив решение суда.


      Решение суда, обязывающее СБУ расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы / Фейсбук Вятровича

      Что этому предшествовало

      • На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта договорились создать Консультативный совет с представителями боевиков в составе.
      • От Украины на встрече присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и Леонид Кучма.
      • 31 марта Ермак отмечал, что консультации с международными партнерами по созданию так называемого консультативного совета продолжаются.
      • Экс-нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович направил в суд иски против ГБР и СБУ с обвинением в отсутствии реакции на государственную измену политиков.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда СБУ Андрей Ермак Леонид Кучма Владимир Вятрович – новости
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