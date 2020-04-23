СБУ обязали расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы, – Вятрович

Суд удовлетворил жалобу экс-нардепа от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича. СБУ обязали расследовать возможную государственную измену Андрея Ермака и Леонида Кучмы.

О том, что суд удовлетворил жалобу относительно бездействия СБУ, экс-нардеп и бывший глава Института национальной памяти Вятровича сообщил в фейсбуке.

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Суд обязал СБУ не позднее, чем за 24 часа внести в ЕРДР сведения, изложенные в обращении, и начать расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы,

– написал бывший депутат.

Вятрович подтвердил свои слова, прикрепив решение суда.



Решение суда, обязывающее СБУ расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы / Фейсбук Вятровича

Что этому предшествовало