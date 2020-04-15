Вятровича вызывают на допрос в ГБР: что известно

Госбюро расследований вызвало депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича на допрос. Дело касается проведения международного форума к 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

Об этом экс-глава Института национальной памяти написал на своей фейсбук-странице. По его словам, дело инициированно нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанським.

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Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР,

– заявил депутат.

По его словам, вызов на допрос подписан следователем Амелиным, на которого сам Вятрович написал заявление в суд.

Обратите внимание! Каждый год в конце ноября проходит глобальная акция "Зажги свечу памяти", во время которой почтили память жертв искусственно созданного советской властью геноцида – Голодомора. Бужанский утверждает, что Вятрович потратил значительную сумму денег на организацию банкета в 2019 году.

Что известно об иске Вятровича в суд за так называемый "консультативный совет"