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      Вятровича вызывают на допрос в ГБР: что известно

      - Читати новину українською
      Владимир Вятрович / facebook.com/volodymyr.viatrovych

      Госбюро расследований вызвало депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича на допрос. Дело касается проведения международного форума к 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

      Об этом экс-глава Института национальной памяти написал на своей фейсбук-странице. По его словам, дело инициированно нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанським.

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      Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР,
      – заявил депутат.

      По его словам, вызов на допрос подписан следователем Амелиным, на которого сам Вятрович написал заявление в суд.

      Обратите внимание! Каждый год в конце ноября проходит глобальная акция "Зажги свечу памяти", во время которой почтили память жертв искусственно созданного советской властью геноцида – Голодомора. Бужанский утверждает, что Вятрович потратил значительную сумму денег на организацию банкета в 2019 году.

      Что известно об иске Вятровича в суд за так называемый "консультативный совет"

      • 10 апреля народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович отправил иск в суд против Госбюро расследований. Он также планирует подавать иск против СБУ.
      • По словам Вятровича, такое решение он принял после того, как ГБР не отреагировало на его требование открыть уголовное производство против главы Офиса Президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы.
      • Говорится о договоренности о создании так называемого "консультативного совета" с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Вятрович – новости Государственное бюро расследований Максим Бужанский Голодомор Новости политики
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