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      Это государственная измена, – Вятрович требует возбудить уголовное дело против Ермака и Кучмы

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      Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович обратился с письмом к главе СБУ с требованием возбудить уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Говорится о подписанном документе во время переговоров ТКГ в Минске 11 марта.

      Нардеп считает государственной изменой создание "консультативного совета" совместно с боевиками из оккупированных территорий Донбасса и снятие с России ответственности за агрессию. Об этом Вятрович сообщил на своей фейсбук-странице. 

      Актуально Минске договорились создать совместный с боевиками совет: документ

      Также нардеп просит проверить причастность к противозаконным договоренностям Президента Украины Владимира Зеленского.

      Он также опубликовал фото своего представления.

      Что известно о скандальном документе подписанном в Минске

      • Встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. На ней участвовали председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. Во время встречи стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики из оккупированных Россией территорий Донбасса.
      • Новый орган в основном должен состоять из политической подгруппы ТКГ. А его запуск состоится после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.
      • Согласно протоколу заседания ТКГ, которое обнародовало издание "Зеркало недели", соглашения относительно создания Консультативного совета фиксируют субъектность оккупированных территорий Украины. А Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
      • Оккупанты, со своей стороны, называют вышеупомянутый Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева относительно политических решений".
      • Это уже вызвало шквал критики среди политиков, которые обвиняют нового главу ОПУ в госизмене. Мол, подписание таких договоренностей фактически легализирует боевиков как часть переговорного процесса. Ранее же противоположной стороной на переговорах была Россия, которая и контролирует боевиков на Донбассе.
      • Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заверил, что здесь не говорится ни о какой легализации боевиков. Он отметил, что говорится лишь о создании платформы, на которой граждане как на контролируемой, так и на неподконтрольной территории смогут общаться по согласованным в Минске вопросам.

      Протокол заседания ТКГ в Минск 11 марта: документ





       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Европейская солидарность Офіс Президента Дмитрий Козак Андрей Ермак Минские договоренности Владимир Вятрович Новости политики
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