Це державна зрада, – В'ятрович вимагає відкрити кримінальну справу проти Єрмака і Кучми

Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович звернувся з листом до голови СБУ із вимогою відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Мовиться про підписаний документ під час переговорів ТКГ у Мінську 11 березня.

Нардеп вважає державною зрадою створення "консультативної ради" спільно з бойовиками з окупованих територій Донбасу і зняття з Росії відповідальності за агресію. Про це В'ятрович повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Також нардеп просить перевірити причетність до протизаконних домовленостей Президента України Володимира Зеленського.

Він також опублікував фото свого подання.

Що відомо про скандальний документ підписаний у Мінську

Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. На ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради , у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.

, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу. Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.

Відповідно до протоколу засідання ТКГ, яке оприлюднило видання "Дзеркало тижня", угоди щодо щодо створення Консультативної ради фіксують суб'єктність окупованих територій України. А Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Окупанти, зі свого боку, називають вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень" .

. Це вже викликало шквал критики серед політиків, які звинувачують нового очільника ОПУ у держзраді. Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак запевнив, що тут не мовиться про жодну легалізацію бойовиків. Він наголосив, що мовиться лише про створення платформи, на якій громадяни як на контрольованій, так і на непідконтрольній території зможуть спілкуватися щодо узгоджених у Мінську питань.

Протокол засідання ТКГ у Мінську 11 березня: документ









