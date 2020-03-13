Це державна зрада, – В'ятрович вимагає відкрити кримінальну справу проти Єрмака і Кучми
Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович звернувся з листом до голови СБУ із вимогою відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Мовиться про підписаний документ під час переговорів ТКГ у Мінську 11 березня.
Нардеп вважає державною зрадою створення "консультативної ради" спільно з бойовиками з окупованих територій Донбасу і зняття з Росії відповідальності за агресію. Про це В'ятрович повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Також нардеп просить перевірити причетність до протизаконних домовленостей Президента України Володимира Зеленського.
Він також опублікував фото свого подання.
Що відомо про скандальний документ підписаний у Мінську
- Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. На ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
- Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
- Відповідно до протоколу засідання ТКГ, яке оприлюднило видання "Дзеркало тижня", угоди щодо щодо створення Консультативної ради фіксують суб'єктність окупованих територій України. А Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
- Окупанти, зі свого боку, називають вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
- Це вже викликало шквал критики серед політиків, які звинувачують нового очільника ОПУ у держзраді. Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.
- Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак запевнив, що тут не мовиться про жодну легалізацію бойовиків. Він наголосив, що мовиться лише про створення платформи, на якій громадяни як на контрольованій, так і на непідконтрольній території зможуть спілкуватися щодо узгоджених у Мінську питань.
Протокол засідання ТКГ у Мінську 11 березня: документ