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      В’ятровича викликають на допит в ДБР: що відомо

      - Читать новость на русском
      Володимир В'ятрович / facebook.com/volodymyr.viatrovych

      Держбюро розслідувань викликало депутата від "Європейської Солідарності" Володимира В'ятровича на допит. Справа стосується проведення міжнародного форуму до 85-ої річниці пам'яті жертв Голодомору.

      Про це ексголова Інституту національної пам'яті написав на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, справа ініційована нардепом від "Слуги народу" Максимом Бужанським.

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      Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на допит в ДБР,
      – заявив депутат.

      За його словами, виклик на допит підписаний слідчим Амеліним, на якого сам В'ятрович написав заяву до суду.

      Зверніть увагу! Кожного року наприкінці листопада відбувається глобальна акція "Запали свічку пам'яті", під час якої вшановують пам'ять жертв штучно створеного радянською владою геноциду – Голодомору. Бужанський стверджує, що В'ятрович витратив значну суму грошей на організацію банкету у 2019 році.

      Що відомо про позов В'ятровича до суду через так звану "консультативну раду"

      • 10 квітня народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович відправив позов до суду проти Держбюро розслідувань. Він також планує подавати позов проти СБУ.
      • За словами В’ятровича, таке рішення він ухвалив після того, як ДБР не зреагувало на його вимогу відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу Президента Андрія Єрмака та представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.
      • Мовиться про домовленість щодо створення так званої "консультативної ради" з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Володимир В'ятрович – новини Державне бюро розслідувань Максим Бужанський Голодомор
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