В’ятровича викликають на допит в ДБР: що відомо

Держбюро розслідувань викликало депутата від "Європейської Солідарності" Володимира В'ятровича на допит. Справа стосується проведення міжнародного форуму до 85-ої річниці пам'яті жертв Голодомору.

Про це ексголова Інституту національної пам'яті написав на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, справа ініційована нардепом від "Слуги народу" Максимом Бужанським.

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Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на допит в ДБР,

– заявив депутат.

За його словами, виклик на допит підписаний слідчим Амеліним, на якого сам В'ятрович написав заяву до суду.

Зверніть увагу! Кожного року наприкінці листопада відбувається глобальна акція "Запали свічку пам'яті", під час якої вшановують пам'ять жертв штучно створеного радянською владою геноциду – Голодомору. Бужанський стверджує, що В'ятрович витратив значну суму грошей на організацію банкету у 2019 році.

Що відомо про позов В'ятровича до суду через так звану "консультативну раду"