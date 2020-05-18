Кучма и Ермак могут быть предателями? Вятрович показал документ СБУ
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены. Обвиняют они представителей украинской делегации на переговорах в Минске. По словам нардепа Владимира Вятровича, говорится, в частности, про главу Офиса Президента Андрея Ермака и второго украинского президента Леонида Кучму. Однако СБУ имен официально не называет.
Вероятное уголовное производство в отношении Ермака и Кучмы: детали
О том, что СБУ открыла уголовное производство в отношении Ермака и Кучмы, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. По его словам, именно он подавал соответствующее обращение. Об этом парламентарий написал в фейсбуке. Также он обнародовал документ.
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Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии "отдельных представителей", ведь говорится аро главу Офиса Президента Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучму. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд?
– отметил Вятрович.
По его словам, открытие вышеупомянутого производства – это только первый шаг. Ведь президент Зеленский, руководитель его администрации Ермак и глава СБУ Баканов – давние друзья и коллеги по "Кварталу 95".
"Одна команда, сообщники. Да и решение о действиях в интересах государства-агрессора участники переговоров в Минске явно не экспромтом принимали. Трудно вести расследование, когда есть все шансы выйти на самих себя", – считает политик.
Ранее Вятрович сообщал, что суд удовлетворил его жалобу относительно возможной госизмены со стороны Кучмы и Ермака. Более того, суд обязал СБУ не позднее, чем за 24 часа внести в ЕРДР сведения, изложенные в обращении нардепа.
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Основное о ситуации вокруг Ермака и Кучмы
- 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировали создать так называемый Консультативный совет. Участие в нем должны принимать представители Украины и оккупированных территорий Донбасса.
- Идея о создании органа принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Он присутствовал на вышеуказанном заседании в Минске. Также Украину там представлял Леонид Кучма.
- Консультативный совет вызвал большое возмущение как со стороны общественности, так и политиков.
- Однако, ни 25-го, ни 26 марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от такой инициативы.
- 31 марта Ермак отмечал, что консультации с международными партнерами по созданию так называемого консультативного совета продолжаются.
- В то же время общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий – назначить его членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания со стороны оккупантов на Донбассе.
- 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопросы работы Консультативного совета нарушал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.