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Власть планирует показать, кто будет представлять ОРДЛО в Минске

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Украина на следующем заседании в Минске представит выходцев из ОРДЛО
Украина на следующем заседании в Минске представит выходцев из ОРДЛО / president.gov.ua

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что на следующем заседании ТКГ в Минске Украина представит тех, кто будет представлять там оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей. Это будут граждане Украины, которые вынужденно покинули родные города из-за войны там.

О таких намерениях украинской власти Андрей Ермак рассказал на встрече с послами "Большой семерки" и Европейского Союза, сообщает ОПУ.

Важно Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации: детали

Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено минскими договоренностями. В частности с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям, не убивали наших солдат,
– отметил глава президентского Офиса.

По его мнению, именно такие и только такие люди могут представлять Донбасс в минских переговорах. Это должно положить конец монополии боевиков на это.

Андрей Ермак также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в минском процессе.

Что известно о работе ТКГ в Минске?
Минский протокол – миротворческий процесс по войне на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые соглашения так называемый "Минск-1".

Все переговоры проходят с участием представителей трехсторонней контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.

На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без всякой юридической силы.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Минские договоренности Переселенцы Оккупированные территории Андрей Ермак Офіс Президента Новости политики
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