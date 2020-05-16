Влада планує показати, хто представлятиме ОРДЛО у Мінську

Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на наступному засіданні ТКГ у Мінську Україна представить тих, хто буде репрезентувати там окуповані регіони Донеччини і Луганщини. Це будуть громадяни України, які вимушено покинули рідні міста через війну там.

Про такі наміри української влади Андрій Єрмак розповів на зустрічі з послами "Великої сімки" та Європейського Союзу, повідомляє ОПУ.

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Ми готові узгоджувати, як це передбачено мінськими домовленостями. Зокрема з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних формувань, не вбивали наших воїнів,

– наголосив голова президентського Офісу.

На його думку, саме такі та лише такі люди й можуть представляти Донбас у мінських переговорах. Це має покласти край монополії бойовиків на це.

Андрій Єрмак також зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування у мінському процесі.

Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".



Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.



На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.