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Влада планує показати, хто представлятиме ОРДЛО у Мінську

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Україна на наступному засіданні у Мінську представить вихідців з ОРДЛО
Україна на наступному засіданні у Мінську представить вихідців з ОРДЛО / president.gov.ua

Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на наступному засіданні ТКГ у Мінську Україна представить тих, хто буде репрезентувати там окуповані регіони Донеччини і Луганщини. Це будуть громадяни України, які вимушено покинули рідні міста через війну там.

Про такі наміри української влади Андрій Єрмак розповів на зустрічі з послами "Великої сімки" та Європейського Союзу, повідомляє ОПУ.

Важливо Відбулося перше засідання ТКГ за участю оновленої української делегації: деталі

Ми готові узгоджувати, як це передбачено мінськими домовленостями. Зокрема з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних формувань, не вбивали наших воїнів,
– наголосив голова президентського Офісу.

На його думку, саме такі та лише такі люди й можуть представляти Донбас у мінських переговорах. Це має покласти край монополії бойовиків на це.

Андрій Єрмак також зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування у мінському процесі.

Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Війна на Донбасі Мінські домовленості Переселенці Окуповані території Андрій Єрмак Офіс Президента Новини України Новини політики
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