НАЗК перевірить законність безкоштовного перельоту Єрмака з Мінська до Києва літаком Пінчука

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить факт безкоштовного перельоту керівника ОПУ Андрія Єрмака з Мінська до Києва після засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Центру протидії корупції.

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Наразі НАЗК здійснює "збір фактичних даних, на основі яких буде встановлено наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією".

У випадку підтвердження порушення Єрмаку загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень.

Про який безкоштовний переліт мовиться

11 березня 2020 року журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" зафіксували прибуття глави ОПУ Андрія Єрмака приватним літаком із Мінська, яким зазвичай користується олігарх Віктор Пінчук.

Сам Єрмак сказав, що переліт запропонував йому другий президент України, тобто тесть Пінчука Леонід Кучма. За словами Єрмака, він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.

Більше про переліт Єрмака — читайте тут.

Чому це може бути порушенням

У розумінні закону "Про запобігання корупції" така послуга вважається подарунком. Закон забороняє отримувати подарунки, вартістю більше, ніж один прожитковий мінімум — зараз це 2 тисячі102 гривні.

Андрій Єрмак обіймає посаду, яка підпадає під дію цього закону.

Юрист ЦПК Андрій Савін пояснив, що цей приватний переліт на літаку олігарха має всі ознаки подарунку.

Очевидно що така послуга коштує дорожче, ніж розмір дозволеного законом подарунку. Сподіваємося НАЗК складе та направить до суду протокол на керівника Офісу президента за цим фактом,

– додав юрист.

Зауважимо, що нещодавно розгорівся ще один скандал з Андрієм Єрмаком. Народний депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи за участю брата Андрія Єрмака. У записах – розмови з претендентами на різні державні посади. Все, що відомо про скандал – читайте тут.

Що відомо про Андрія Єрмака? Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента Володимира Зеленського. До призначення 11 лютого 2019 року був радником Зеленського у питаннях міжнародної політики.



В Офісі Президента Єрмак займався питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Там він представляв Україну разом з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Єрмак також очолював групу зі звільнення українців з російського полону.