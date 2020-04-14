Третина українців вважає, що Зеленський повинен був звільнити Єрмака після скандалу з братом

Після оприлюднення відеозаписів, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "торгує держпосадами", Президент України Володимир Зеленський повинен був звільнити свого підлеглого.

Таку думку підтримують 38% опитаних українців, які чули про скандал з "плівками Єрмака". Ще 50% опитаних вважають, що "президент Зеленський повинен відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування". Такі дані соціологічного дослідження КМІС. І лише 3% вважають, що Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.

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Загалом про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака чули 32% опитаних українців.

Щодо самого Андрія Єрмака, то його знають 46% респондентів. Однак позитивно до нього ставиться лише 6% опитаних (з тих, хто знають його). Стільки б було і в березні. Натомість зросла кількість тих, хто оцінює його негативно – до 42% з 38%. Нейтральну оцінку йому висловили 51% з тих, хто його знає.

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Скандал з "плівками Єрмака"