Третина українців вважає, що Зеленський повинен був звільнити Єрмака після скандалу з братом
Після оприлюднення відеозаписів, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "торгує держпосадами", Президент України Володимир Зеленський повинен був звільнити свого підлеглого.
Таку думку підтримують 38% опитаних українців, які чули про скандал з "плівками Єрмака". Ще 50% опитаних вважають, що "президент Зеленський повинен відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування". Такі дані соціологічного дослідження КМІС. І лише 3% вважають, що Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.
Більше про це "Плівки Єрмака": реакція Зеленського і головні факти у справі
Загалом про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака чули 32% опитаних українців.
Щодо самого Андрія Єрмака, то його знають 46% респондентів. Однак позитивно до нього ставиться лише 6% опитаних (з тих, хто знають його). Стільки б було і в березні. Натомість зросла кількість тих, хто оцінює його негативно – до 42% з 38%. Нейтральну оцінку йому висловили 51% з тих, хто його знає.
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Скандал з "плівками Єрмака"
- Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю. Через кілька днів народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
- Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
- Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
- Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
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