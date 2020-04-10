"Плівки Єрмака": важливі питання про фігурантів справи
Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком – Дмитро Штанько – 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ. Інший фігурант Сергій Шумський – гласний позаштатний працівник оперативного управління СБУ.
Что мы уже понимаем в этой истории:
- Был ли Ермак сотрудником СНБО?
Нет. Никаких командировок и служебных задач СНБО в зоне боевых действий Денис Ермак не выполнял.
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По данным источников Цензор.Нет в СНБО 17 марта 2015-го года Ермак получил удостоверение внештатного советника заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Внештатный советник – это не государственный служащий, это обычный гражданский человек.
- Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014 года, однако при каких обстоятельствах это произошло, получена ли эта контузия в ходе боевых действий – информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО с оружием, и его пребывания на позиции "Плита" у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал с оружием к своим знакомым и друзьям на несколько дней на фронт, и принимал участие в окопной войне.
Конечно, эти заезды на фронт – это важная волонтерская работа, но не дает права на получение статуса участника боевых действий, иначе в таком случае надо давать УБД всем, кто тогда заезжал в АТО, но фактически в войне Денис Ермак участие принял и не ради славы и пиара, и это достойно уважения как поступок гражданина.
Что ни в коей мере не оправдывает его дальнейшего недостойного поступка.
- Кем был на войне Сергей Шумский и являлся ли он сотрудником СБУ?
По словам бойцов, там же Ермак познакомился с одним из своих партнеров на записях – с Сергеем Шумским.
Сергей Шумский заходил в АТО в 2014-м как командир взвода 5-й роты добровольческого батальона МВД "Днепр". В июле 2014-го принимал участие в освобождении села Пески под Донецком. После этого, по словам сослуживцев из "Днепра", перешел в нештатное подразделение СБУ, которое занималось контрразведкой во фронтовой зоне. Задачи и результаты его работы не известны, однако Шумский выполнял задачи СБУ. Статус внештатного сотрудника СБУ у Шумского до сих пор сохраняется.
Денис Ермак о связях Шумского с СБУ знал, познакомились они в АТО.
- Кто такой Дмитрий Штанько?
Дмитрий Штанько не воевал и участником боевых действий не является. Штанько – сын заместителя министра МВД времен Кучмы генерал-лейтенанта милиции Александра Штанько. Также служил когда-то в МВД.
Является столичным "решалкиным" – ходоком по кабинетам во власти, который постоянно "мутит" какие-то схемы.
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Познакомился Штанько с Андреем Ермаком в мае 2019-го года с целью "решать вопросы". Я общался с очевидцами этого знакомства. Именно Штанько брал деньги – по их собственным словам, они передали около 100 тысяч долларов Денису Ермаку для организации назначений на должности его братом.
- Есть ли те, кто подтвердит факт передачи денег за назначение на должности?
Штанько и Шумский заявили, что получали 10 тысяч долларов у Александра Луцкого. Однако Луцкий ни на какие должности назначен не был.
Тем не менее, по данным источников, близких к Луцкому, с которыми я лично общался, факт передачи 10 тысяч долларов действительно был.
Судя по записям, в банковской ячейке Луцкий мог оставить еще 100 тысяч долларов, но подтверждения этой информации от Луцкого нет, это должно разбираться следствие. Это должны изучить и дать оценку в НАБУ.
- Будет ли доказана коррупция и причастность Андрея Ермака?
Пока не установлено, что аферисты получили деньги и кого-то назначили через Ермака. А чтобы доказать мошенничество, нужен заявитель. Поэтому есть большая вероятность, что дело, как обычно, закончится ничем.
Записи раскрывают, безусловно, аморальные действия Дениса Ермака, Сергея Шумского и Дмитрия Штанько. Они целенаправленно пытались создать коррупционную схему.
Однако фактов причастности Андрея Ермака к назначениям за деньги на данный момент не установлено. Таким образом, вероятно, что записи опубликованы именно потому, что назначения осуществить не удалось.
Но это ничуть не снимает подозрений с Андрея Ермака на период расследования. И в демократической стране Ермак был бы отстранен на период следствия от исполнения обязанностей. То, что у нас без всякого следствия президент сохраняет Ермака на должности, говорит о том, что президент делает невозможным объективное расследование.
- Кто организатор публикаций и передал записи депутату Гео Леросу?
Андрей Ермак называл организатором передачи записей вначале Андрея Богдана – своего предшественника, и заклятого врага в битве за власть в Киеве.
А затем Ермак на заседании фракции обвинил Валерия Хорошковского – того, кто мог бы заменить Ермака на посту главы Офиса президента.
То есть офис президента сам не понимает, откуда им могло прилететь. В СБУ проводится служебное расследование, всех, кто контактировал с Сергеем Шумским допрашивали. Особой проверке подвергался Александр Белоус – один из руководителей главного управления СБУ города Киева.
Но надежных доказательств передачи записей той или иной группой влияния СБУ добыть не удалось.
- Президент Владимир Зеленский должен публично дать оценку этому скандалу. И контролировать исполнение расследования по своим друзьям также тщательно, как он изучает еженедельно ход дел по своим недругам.
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Скандал не снимает политической ответственности с Зеленского за его позорное молчание в этом и во всех других делах, где подозрения в коррупции касаются ближайшего окружения президента. Никакой публичности в расследовании любых резонанансных дел у президента нет. Наоборот, любые обвинения умалчиваются и объясняются происками врагов. Безответственность борьбу с коррупцией выиграть не сможет.
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