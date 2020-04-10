"Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела

Фигурант пленок с братом председателя Офиса Президента Денисом Ермаком – Дмитрий Штанько – 16 лет проработал в органах внутренних дел. Другой фигурант Сергей Шумский – гласный внештатный работник оперативного управления СБУ.

Что мы уже понимаем в этой истории:

Был ли Ермак сотрудником СНБО?

Нет. Никаких командировок и служебных задач СНБО в зоне боевых действий Денис Ермак не выполнял.

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По данным источников Цензор.Нет в СНБО 17 марта 2015-го года Ермак получил удостоверение внештатного советника заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Внештатный советник – это не государственный служащий, это обычный гражданский человек.

Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?

Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014 года, однако при каких обстоятельствах это произошло, получена ли эта контузия в ходе боевых действий – информации нет.

В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО с оружием, и его пребывания на позиции "Плита" у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал с оружием к своим знакомым и друзьям на несколько дней на фронт, и принимал участие в окопной войне.

Конечно, эти заезды на фронт – это важная волонтерская работа, но не дает права на получение статуса участника боевых действий, иначе в таком случае надо давать УБД всем, кто тогда заезжал в АТО, но фактически в войне Денис Ермак участие принял и не ради славы и пиара, и это достойно уважения как поступок гражданина.

Что ни в коей мере не оправдывает его дальнейшего недостойного поступка.

Кем был на войне Сергей Шумский и являлся ли он сотрудником СБУ?

По словам бойцов, там же Ермак познакомился с одним из своих партнеров на записях – с Сергеем Шумским.

Сергей Шумский заходил в АТО в 2014-м как командир взвода 5-й роты добровольческого батальона МВД "Днепр". В июле 2014-го принимал участие в освобождении села Пески под Донецком. После этого, по словам сослуживцев из "Днепра", перешел в нештатное подразделение СБУ, которое занималось контрразведкой во фронтовой зоне. Задачи и результаты его работы не известны, однако Шумский выполнял задачи СБУ. Статус внештатного сотрудника СБУ у Шумского до сих пор сохраняется.

Денис Ермак о связях Шумского с СБУ знал, познакомились они в АТО.

Кто такой Дмитрий Штанько?

Дмитрий Штанько не воевал и участником боевых действий не является. Штанько – сын заместителя министра МВД времен Кучмы генерал-лейтенанта милиции Александра Штанько. Также служил когда-то в МВД.

Является столичным "решалкиным" – ходоком по кабинетам во власти, который постоянно "мутит" какие-то схемы.

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Познакомился Штанько с Андреем Ермаком в мае 2019-го года с целью "решать вопросы". Я общался с очевидцами этого знакомства. Именно Штанько брал деньги – по их собственным словам, они передали около 100 тысяч долларов Денису Ермаку для организации назначений на должности его братом.

Есть ли те, кто подтвердит факт передачи денег за назначение на должности?

Штанько и Шумский заявили, что получали 10 тысяч долларов у Александра Луцкого. Однако Луцкий ни на какие должности назначен не был.

Тем не менее, по данным источников, близких к Луцкому, с которыми я лично общался, факт передачи 10 тысяч долларов действительно был.

Судя по записям, в банковской ячейке Луцкий мог оставить еще 100 тысяч долларов, но подтверждения этой информации от Луцкого нет, это должно разбираться следствие. Это должны изучить и дать оценку в НАБУ.

Будет ли доказана коррупция и причастность Андрея Ермака?

Пока не установлено, что аферисты получили деньги и кого-то назначили через Ермака. А чтобы доказать мошенничество, нужен заявитель. Поэтому есть большая вероятность, что дело, как обычно, закончится ничем.

Записи раскрывают, безусловно, аморальные действия Дениса Ермака, Сергея Шумского и Дмитрия Штанько. Они целенаправленно пытались создать коррупционную схему.

Однако фактов причастности Андрея Ермака к назначениям за деньги на данный момент не установлено. Таким образом, вероятно, что записи опубликованы именно потому, что назначения осуществить не удалось.

Но это ничуть не снимает подозрений с Андрея Ермака на период расследования. И в демократической стране Ермак был бы отстранен на период следствия от исполнения обязанностей. То, что у нас без всякого следствия президент сохраняет Ермака на должности, говорит о том, что президент делает невозможным объективное расследование.

Кто организатор публикаций и передал записи депутату Гео Леросу?

Андрей Ермак называл организатором передачи записей вначале Андрея Богдана – своего предшественника, и заклятого врага в битве за власть в Киеве.

А затем Ермак на заседании фракции обвинил Валерия Хорошковского – того, кто мог бы заменить Ермака на посту главы Офиса президента.

То есть офис президента сам не понимает, откуда им могло прилететь. В СБУ проводится служебное расследование, всех, кто контактировал с Сергеем Шумским допрашивали. Особой проверке подвергался Александр Белоус – один из руководителей главного управления СБУ города Киева.

Но надежных доказательств передачи записей той или иной группой влияния СБУ добыть не удалось.

Президент Владимир Зеленский должен публично дать оценку этому скандалу. И контролировать исполнение расследования по своим друзьям также тщательно, как он изучает еженедельно ход дел по своим недругам.

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Скандал не снимает политической ответственности с Зеленского за его позорное молчание в этом и во всех других делах, где подозрения в коррупции касаются ближайшего окружения президента. Никакой публичности в расследовании любых резонанансных дел у президента нет. Наоборот, любые обвинения умалчиваются и объясняются происками врагов. Безответственность борьбу с коррупцией выиграть не сможет.