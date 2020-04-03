Кучма "підкинув" Єрмака з Мінська до Києва літаком Пінчука, – "Схеми"

Голова Офісу Президента Володимира Зеленського – Андрій Єрмак – відвідував Мінськ у березні для участі у переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи. Назад до Києва він повертався літаком одного з найбагатших людей України Віктора Пінчука.

Про це мовиться у розслідуванні "Схем" під назвою "Хованки Єрмака". Журналісти кажуть, що "давно спостерігали за тією діяльністю Андрія Єрмака, про яку не знайдеш згадок в офіційних звітах Банкової".

Зверніть увагу Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком

Зокрема, 11 березня журналісти зафіксували в аеропорту в Києві посадку приватного літака. Цей літак прилетів із Мінська – того дня у Білорусі відбулося засідання ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, саме тоді сторони підписали документ, який у суспільстві гучно обговорювали: адже у ньому мовилося про створення такої собі Консультаційної ради, до якої мали б увійти представники окупованих територій.

Як пишуть "Схеми", бортовий номер літака OE-LEO та користується ним відомий український бізнесмен та організатор форуму в Давосі Віктор Пінчук.



Літаком, який прилетів із Мінська, користується бізнесмен Віктор Пінчук

Журналісти стверджують, що пасажирів літака намагалися приховати – вживали різних засобів, щоб ті не потрапили на камери. Однак "Схеми" все ж зафіксували керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і другого президента України Леоніда Кучму.

Єрмак, до слова, виїхав вже на новому Mercedes S-класу вартістю у 3 мільйони гривень.



Андрій Єрмак прилетів саме літаком Віктора Пінчука, як стверджують "Схеми"

"Схеми" надіслали запит в ОП щодо цієї ситуації та отримали відповідь Єрмака.

Час закінчення зустрічі (засідання ТКГ – 24 канал) не співпадав із графіком регулярних авіарейсів із Мінська до Києва. Тому Леонід Кучма запропонував полетіти до Києва разом з ним. Мені невідомо, хто оплачував переліт та кому саме належить цей літак,

– відписав керівник Офісу Президента.

Простіше кажучи, Єрмак не потрапив на регулярний рейс і Кучма запропонував "підкинути" голову ОП до Києва тим літаком, яким летів сам. У "Схемах" залишили цей епізод без власних висновків.

Зверніть увагу, трохи раніше народний депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи за участю начебто брата Андрія Єрмака. У записах – розмови з претендентами на різні державні посади.



Навколо цієї ситуації у суспільстві та владі розгорівся гучний скандал.