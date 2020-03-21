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      Сніданок у Давосі: як Пінчук купує лояльність влади

      Схеми - Читать новость на русском

      Віктор Пінчук чи не найперший з українських олігархів почав працювати над покращенням свого іміджу та затирати пам'ять про історію його становлення. Але його бізнес в Україні досі залежить від держави. Щоб покращувати умови його ведення, Пінчуку-олігарху, потрібна підтримка влади.

      І нині не обов'язково йдеться про пряме фінансування політиків та партій. Швидше про "м'яке" формування лояльного до себе громадсько-політичного пулу. У який спосіб – дізнавались журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях". 

      Щорічно Пінчук організовує захід під назвою "український сніданок" у швейцарському Давосі у дні проведення там Всесвітнього економічного форуму. Він везе коштом свого однойменного фонду туди народних депутатів.

      Що відомо про поїздку української делегації в Давос?Делегацію України в Давосі очолили президент Володимир Зеленський і прем'єр Олексій Гончарук. Також до Швейцарії з боку Києва поїхали:
      ►міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
      олігарх Віктор Пінчук;
      нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський;
      генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко;
      директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарина Каленюк.

      Крім того, у Давос прибули й очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій і міністерка фінансів Оксана Маркарова. Загалом Україну представили й 23 нардепи. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков щодо останнього зауважив, що парламент офіційно не відправляв народних депутатів до Швейцарії. Їхні поїздки не оплачуватимуть з державного бюджету.

      Українська делегація була у Давосі з 22 по 23 січня.

      Українські депутати публічно зазвичай не схвально ставляться до олігархів чи взаємодій колег зі ними. Наприклад, у лютому 2020 року народний депутат Микола Тищенко на з'їзді партії "Слуга народу".

      Микола Тищенко / Фото "Схеми"

      У відповідь за запитання, "чи вважаєте ви політичною корупцією, коли олігарх платить депутату гроші?", заявив: "Звісно, у нас в парламенті називають таких депутатів "людина з хазяїном".

      А за місяць до того низка його колег по парламенту прибули до Давосу у Швейцарію, де на той час тривав Світовий економічний форум.

      Квиток у Давос

      "Схеми" вирішили розібралися, на чиє запрошення і чиїм коштом українські депутати вирушили туди.

      Що відомо про український сніданок в Давосі?Це захід, головним організатором якого є Фонд олігарха Віктора Пінчука.На ньому присутній і тодішній прем'єр-міністр України, і десятки українських депутатів.

      Як з'ясували "Схеми", більшості депутатам Фонд Пінчука у своєму листі запропонував оплатити цю подорож до Швейцарії. І частина з них на це погодилася.

      У листі від Міністерства закордонних справ України у відповідь "Схемам" зазначено, що в Давосі на заходах організованих секретаріатом Всесвітнього економічного форуму, українська офіційна делегація була в складі президента України та міністра закордонних справ.


      Відповідь від МЗС / Фото "Схеми"

      Куди ж поїхали у відрядження до Давосу десятки народних депутатів України, якщо не на Всесвітній економічний форум?

      Український сніданок – це приватний захід Фонду Віктора Пінчука, список та програма формуються виключно цим фондом, а секретаріат Всесвітнього економічного форуму не має будь-якого стосунку до цієї події,
      – пояснили у МЗС.

      Подарунок чи державне відрядження?

      У запрошенні, яке фонд надсилав парламентарям, йдеться: "Український сніданок – це традиційний приватний захід, який організовують група EastOne та Фонд Віктора Пінчука". Саме такий лист і став підставою для багатьох депутатів, щоб оформити відрядження.

      Чи не єдині нардепи, які зрештою визнали, що їм оплатили не різні організації, а саме Фонд Пінчука – стали депутати з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин та Ярослав Железняк. Тепер вони вважають помилкою, що з'їздили за гроші фонду олігарха.


      Ярослав Юрчишин та Ярослав Железняк / Колаж 24 каналу

      Більшість депутатів, які поїхали на запрошення Фонду Пінчука в Давос, попросили у спікера парламенту оформити їхню подорож, як відрядження. Саме такий крок дозволяє обійти антикорупційне законодавство. Інакше оплату подорожі депутатові приватним фондом можна було б трактувати як отримання подарунка. А це ризик штрафу та конфіскація подарунка

      Примітно, що для 7 депутатів розпорядження про відрядження на захід до Швейцарії, організований Фондом Пінчука – оформили уже після того, як захід минув. Розпорядження за підписом голови Верховної Ради Дмитра Разумкова видане 27 січня, а відряджають депутатів із 21 по 23 чи 24 січня.

      У цьому документі сім депутатів, серед них:

      • Юрій Солод,
      • Дмитро Припутень,
      • Остап Шипайло,
      • Галина Михайлюк,
      • Сергій Нагоряк,
      • Олександр Скічко,
      • Соломія Бобровська.

      Нацагентство з питань протидії корупції вже розпочало перевірку щодо подорожі депутатів у Давос.


      Віктор Пінчук / Фото Victor Pinchuk Foundation

      Виходить, що філантроп Віктор Пінчук дійсно допомагає і підтримує громадських діячів та політиків, а бізнесмен Віктор Пінчук заробляє в Україні. Це можуть бути паралельні процеси, один від одного незалежні.

      До теми "Слуга народу" запевнила, що фінансування Пінчуком поїздки у Давос не є корупцією

      А може статися і так, що фінансування різноманітних поїздок чи участі у заходах у майбутньому конвертується у лояльність до олігарха. Наприклад, коли ініціюватимуть чи голосуватимуть за закони, вигідні для зростання прибутків його бізнес-імперії.

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      Автор: Сергій Андрушко
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Розслідування Слуга народу Партія Голос Микола Тищенко Давос 2020 Віктор Пінчук
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