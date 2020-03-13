Схеми Коломойського: що відомо про "офшорний рай" на Кіпрі

Кіпр – острівна держава та популярний пункт призначення при виведенні українських грошей за кордон. Хоч держава не є офшором у класичному розумінні, але частину його функцій виконує: низькі податки, анонімність, захист від рейдерства та арештів бізнесу. Цим послуговуються не лише пересічні бізнесмени, але й ті, хто при владі або на владу впливають.

Те, що поєднує непримиримих ворогів-олігархів, політичних опонентів, колишніх президентів та нинішнього главу держави – їхні банки та заводи, фабрики та телепродакшени часто мають саме кіпрську прописку. Хто зареєстрований на Кіпрі дізнавалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Цікаво Елітне майно та часті подорожі: як живе експрокурор Нечипоренко після затримання на хабарі

"Офшорний рай", де можна заховати капітал подалі від сторонніх очей – одна із стійких асоціацій, пов’язаних із цією острівною країною. Хоча Кіпр вже перестав бути класичним офшором, він і досі залишається популярним місцем реєстрації компаній українських бізнесменів.

Кіпр – це досі та країна, яку обирає великий бізнес, щоб не тільки платити менше податків, але й в разі потреби зберегти анонімність. Окрема давня українська "традиція" – реєструвати бізнес на Кіпрі, щоб захистити його як від рейдерства, так і від можливих арештів у кримінальних провадженнях.

Острів скарбів для Коломойського

З кіпрської столиці, Нікосії, тягнуться нитки гучної історії з виведенням мільярдів гривень з колишнього банку українського олігарха.

На третьому поверсі тамтешньої 7-поверхівки розташована кіпрська філія вже державного "Приватбанку". Саме ця філія раніше ставала численним об’єктом журналістських розслідувань. Наразі ймовірні фінансові зловживання розслідують вже правоохоронці.



Кіпрська філія "Приватбанку" / Скріншот з відео

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) описував цю схему так: олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов начебто перевели на цю філію більше ніж 5 мільярдів доларів.



Геннадій Боголюбов та ​ Ігор Коломойський / Фото Громадське

Скільки насправді колишні акціонери "Приватбанку" могли вивести з України грошей – у тому числі, через Кіпр – нині вивчає суд штату Делавер.

Банк вважає, що ті компанії, які були залучені до так званих схем по виведенню коштів, мають юрисдикцію США. Наразі сума відслідкованих транзакцій, через які були виведені кошти "Приватбанку", приблизно 749 мільйонів доларів, але це те, що "Приват" зміг виявити. Можливо є чи були інші транзакції, про які "Привату" просто невідомі, – пояснив адвокат "Приватбанку" Андрій Пожидаєв.

На частину цих грошей, за версією вже державного банку, колишні власники ймовірно придбали у США активи:

►Металургійний завод у Кентукі. Згідно з даними американського позову, Коломойський та його партнер Боголюбов придбали його за 189 мільйонів доларів, серед яких могли бути і гроші банку.



Металургійний завод / Фото Радіо Свобода

►Готель Crowne Plaza Hotel, тепер відомий як Westin Hotel в Клівленді, штаті Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за 9 мільйонів доларів.



Готель Westin / Фото Радіо Свобода

►Хмарочос у 30 поверхів. PNC Plaza – у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі. Optima 500, LLC придбала його за 77 мільйонів доларів.



Хмарочос PNC Plaza / Фото Радіо Свобода

"Наразі банком прийнято рішення про згортання діяльності кіпрської філії. Було обмежено ліцензію регулятором на Кіпрі, яка зводиться виключно до операцій банком по видачі тих вкладів, які вже були розміщені у кіпрській філії. Направлені відповідні листи з проханням або забрати грошові кошти, або перевести в інші банки", – пояснив юрист "Приватбанку" Андрій Пожидаєв.

Ще одна фірма Коломойського

У малопримітному будинку міста Лімасол розташований Triantal Investments, співвласником якої є вже згаданий олігарх Коломойський. Саме ця фірма наразі в Україні судиться за повернення йому частки у "Приватбанку".



Triantal Investments / Фото скріншот з відео

"Triantal Investments LTD – це відома Національному банку компанія, яка до кінця 2016 року володіла часткою в "Приватбанку" у розмірі майже 17% акцій. Компанія Triantal подала позови, їх чотири, до Нацбанку, і всі ці позови стосуються, так чи інакше, повернення колишнім власникам "Приватбанку", – розповів начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук.

Місцеві про фірму олігарха нічого не чули, проте один із мешканців будинку таки пригадав. Донька його сусіда працювала в фірмі, яка реєструвала "офшори".

Читайте також Одеські руїни: як насправді використовують гроші на реставрацію історичних пам'яток

Дійсно, "Схеми" знайшли кіпріотку, зареєстровану за цією адресою. Вона – номінальна керівниця ще в кількох фірмах, які зрештою виводять на місце масової реєстрації компаній впливових українців.

Більше – дивіться у програмі.