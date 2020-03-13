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      Схемы Коломойского: что известно об "оффшорном рае" на Кипре

      Схемы - Читати новину українською

      Кипр – островное государство и популярный пункт назначения при выводе украинских денег за границу. Хотя государство не является оффшором в классическом понимании, но часть его функций выполняет: низкие налоги, анонимность, защита от рейдерства и арестов бизнеса. Этим пользуются не только рядовые бизнесмены, но и те, кто у власти или на власть влияют.

      То, что объединяет непримиримых врагов-олигархов, политических оппонентов, бывших президентов и нынешнего главу государства – их банки и заводы, фабрики и телепродакшены часто имеют именно кипрскую прописку. Кто зарегистрирован на Кипре – узнавали журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

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      "Оффшорный рай", где можно спрятать капитал подальше от посторонних глаз – одна из устойчивых ассоциаций, связанных с этой островной страной. Хотя Кипр уже перестал быть классическим оффшором, он до сих пор остается популярным местом регистрации компаний украинских бизнесменов.

      Кипр – это еще и страна, которую выбирает большой бизнес, чтобы не только платить меньше налогов, но и в случае необходимости сохранить анонимность. Отдельная давняя украинская "традиция" – регистрировать бизнес на Кипре, чтобы защитить его как от рейдерства, так и от возможных арестов по уголовным производствам.

      Остров сокровищ для Коломойского

      С кипрской столицы, Никосии, тянутся нити громкой истории с выводом миллиардов гривен из бывшего банка украинского олигарха.

      На третьем этаже местной 7-этажки расположен кипрский филиал уже государственного "Приватбанка". Именно этот филиал ранее становился многочисленным объектом журналистских расследований. Сейчас вероятные финансовые злоупотребления расследуют уже правоохранители.


      Кипрский филиал "Приватбанка" / Скриншот с видео

      Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) описывал эту схему так: олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы перевели на этот филиал более 5 миллиардов долларов.


      Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский / Фото Громадское

      Сколько на самом деле бывшие акционеры "Приватбанка" могли вывести из Украины денег – в том числе, через Кипр – сейчас изучает суд штата Делавэр.

      Банк считает, что те компании, которые были вовлечены в так называемые схемы по выводу средств, имеют юрисдикцию США. Сейчас сумма отслеженных транзакций, через которые были выведены средства "Приватбанка", примерно 749 миллионов долларов, но это то, что "Приват" смог обнаружить. Возможно, есть или были другие транзакции, о которых "Привату" просто неизвестно, – пояснил адвокат "Приватбанка" Андрей Пожидаев.

      На часть этих денег, по версии уже государственного банка, бывшие владельцы вероятно приобрели в США активы:

      Металлургический завод в Кентукки. Согласно данным американского иска, Коломойский и его партнер Боголюбов приобрели его за 189 миллионов долларов, среди которых могли быть и деньги банка.


      Металлургический завод / Фото Радио Свобода

      ►Готель Crowne Plaza Hotel, теперь известный как Westin Hotel в Кливленде, штате Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за 9 миллионов долларов.


      Отель Westin / Фото Радио Свобода

      Небоскреб в 30 этажей. PNC Plaza – в крупнейшем городе штата Кентукки, Луисвилле. Optima 500, LLC приобрела его за 77 миллионов долларов.


      Небоскреб PNC Plaza / Фото Радио Свобода

      "Сейчас банком принято решение о сворачивании деятельности кипрского филиала. Было ограничено лицензию регулятором на Кипре, которая сводится исключительно к операциям банком по выдаче тех вкладов, которые уже были размещены в кипрском филиале. Направлены соответствующие письма с просьбой или забрать денежные средства, или перевести в другие банки", – пояснил юрист "Приватбанка" Андрей Пожидаев.

      Еще одна фирма Коломойского

      В малоприметном доме города Лимассол расположен Triantal Investments, совладельцем которого является уже упомянутый олигарх Коломойский. Именно эта фирма сейчас в Украине судится за возвращение ему доли в "Приватбанке".


      Triantal Investments / Фото скриншот с видео

      "Triantal Investments LTD – это известная Национальному банку компания, которая до конца 2016 года владела долей в "Приватбанке" в размере почти 17% акций. Компания Triantal подала иски, их четыре, в Нацбанк, и все эти иски касаются, так или иначе, возвращения прежним владельцам "Приватбанка", – рассказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук.

      Местные о фирме олигарха ничего не слышали, однако один из жителей дома таки вспомнил. Дочь его соседа работала в фирме, которая регистрировала "оффшоры".

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      Действительно, "Схемы" нашли киприотку, зарегистрированную по этому адресу. Она – номинальная руководительница еще в нескольких фирмах, которые в конечном итоге выводят на место массовой регистрации компаний влиятельных украинцев.

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Валерия Егошина
      Теги: Новости политики Новости Украины Игорь Коломойский Деньги Бизнес Новости США Расследования Новости недвижимости мира Новости недвижимости Кипр Приватбанк
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