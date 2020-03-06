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      Элитное имущество и путешествия: как живет экс-прокурор после задержания на взятке

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      Бывшего районного прокурора Киева Сергея Нечипоренко уже примерно 4 года судят за взятку в 150 тысяч долларов, приговора он до сих пор не получил. К тому же Нечипоренко придумал, как вывести из-под ареста многочисленное элитное движимое и недвижимое имущество в Украине. Он переписал все на жену, с которой развелся через две недели после задержания.

      О роскошной жизни бывшего прокурора после задержания узнавали журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

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      Журналисты проанализировали дело в отношении задержанного на взятке бывшего прокурора Шевченковского и Подольского районов Киева Сергея Нечипоренко, и выяснили, что он свободно передвигается по миру, ему вернули загранпаспорт и уменьшили залог в 15 раз.

      Что известно о задержании Сергея Нечипоренко?В 2015 году работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ задержали прокурора Сергея Нечипоренко, который получал от гражданина неправомерную выгоду в размере 150 тысяч долларов США. Вместе с ним был тогдашний заместитель прокурора Подольского района Алексей Белый.

      Состояние Нечипоренко

      Нечипоренко благодаря оформлению развода с женой Ириной Ореховой и заключению договора о разделе имущества удалось защитить собственные доходы. В то же время журналисты "Схем" заметили, как Нечипоренко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser, которім официально владеет его быівшая жена Ирина Орехова. Именно на основании развода суд снял арест с данной машины.


      Toyota Land Cruiser / Скриншот из видео

      За период прокурорской службы и после нее семья Сергея Нечипоренко приобрела элитное имущество в Украине и автопарк дорогих авто.


      Элитные авто семьи Нечипоренко / Скриншот из видео

      В частности, когда Нечипоренко возглавлял прокуратуру Шевченковского района Киева, в селе Хлепча Киевской области его семья приобрела дом площадью 250 квадратных метров. На его территории есть искусственное озеро, теннисный корт, бассейн. В тот же период супруги стали собственниками четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Петропавловский", который расположен в пригороде Киева. Кроме этого, офисных помещений в центре столицы: на Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого и проспекте Победы.


      Дом в селе Хлепча Киевской области / Скриншот из видео

      Однако самым интересным является то, что после ухода с госслужбы в результате люстрации Нечипоренко с женой продолжили покупать элитное имущество. Например, в 2015 году Ирина Орехова приобрела в селе Лесники Киевской области земельный участок под двухэтажным недостроем.


      Имение в селе Лесники / скриншот из видео

      В том же году в собственности Ореховой, пока она официально была женой Нечипоренко, оказался еще один дом вблизи Киева, в Петропавловской Борщаговке. Его территория – почти 300 квадратных метров, с охраной и бассейном.

      будинок
      Дом в Петропавловской Борщаговке / скриншот из видео

      Куда чаще всего летал экс-прокурор

      Чаще всего Нечипоренко летал в Болгарию и Великобританию. В пригороде Лондона в двух школах учился его старший сын. Как выяснили журналисты-расследователи, только один семестр в частной школе-пансионате Hurtwood House стоил более полумиллиона гривен.

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      В Болгарию экс-прокурор, вероятно, летал к официально бывшей жене Ореховой и детям. Как выяснили "Схемы", семья Нечипоренко имеет ряд элитного имущества в трех городах.

      ► В Бургасе – это квартира и паркоместо, записанные на тещу экс-прокурора Галину Орехову.


      Теща экспрокурора Галина Орехова / скриншот из видео

      В Святом Власе она же стала владелицей еще двух апартаментов. А уже после того, как Нечипоренко задержали на взятке, его уже формально бывшая жена Ирина Орехова приобрела квартиру в том же доме, где и мать.

      В столице Болгарии Софии семья Нечипоренко имеет квартиру и паркоместо. Однако владелицей этого имущества теща прокурора Галина Орехова стала за месяц до резонансного задержания зятя. За это имущество она заплатила более 5 миллионов гривен.


      Жена Нечипоренко Ирина Орехова / Скриншот из видео

      По данным источников "Схем" в налоговой, официальных доходов самого Нечипоренко, его тещи и жены не хватило бы для приобретения этой недвижимости.

      "Схемам" не удалось получить комментарий Галины и Ирины Ореховой. На телефонные звонки и сообщения в мессенджере они не ответили. Сам Нечипоренко на большинство вопросов журналистов после судебного заседания отвечал: "Не хочу ничего объяснять никому".

      Затягивание дела

      В Печерский суд, где накладывали и снимали аресты с имущества, систематически не вызывались прокуроры или наоборот – они сами не приходили. В Шевченковском суде затягивают дело по аналогичной причине – болели судьи и не приходили прокуроры. Также там до сих пор не допросили ни одного свидетеля.

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      "Схемы" также обратили внимание на связи Нечипоренко с судьей, которая председательствует по делу о получении им взятки. Именно она уменьшила залог для него с 3 миллионов до 160 тысяч гривен. Муж судьи Евгений Голуб работал помощником Нечипоренко, когда тот был прокурором Шевченковского района Киева. Однако сама судья Голуб ответила, что не видит в этом конфликта интересов.

      Смотрите полный выпуск расследования "Схемы: коррупция в деталях": видео

       

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      Автор: Георгий Шабаев
      Теги: Новости недвижимости Криминал Коррупция Взятка Прокуратура Киева Новости недвижимости мира Елитная недвижемость
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