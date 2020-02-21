Олигарх-сепаратист обзавелся элитными имениями в Украине: расследование

Виктор Гушан – влиятельный олигарх, владелец крупнейшей бизнес-группы "Шериф" в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" (ПМР), которая находится под контролем России. Несмотря на это он является владельцем ряда элитной недвижимости и земельных угодий под Одессой и Киевом. И что интересно, имеет украинское гражданство.

Элитная недвижимость в городке Вилково

Городок Вилково, в Одесской области, расположен недалеко от румынской границы, в дельте Дуная. Его еще называют "украинской Венецией". Именно там и расположена летняя резиденция Виктора Гушана. Журналистам "Схем" удалось увидеть несколько имений и земельные участки олигарха.

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Имение на 600 квадратных метров расположено на берегу реки Дунай, а общая площадь территории составляет 6 тысяч квадратных метров. Чего только там нет – два причала, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и домик для гостей.



Имение Виктора Гушана в городке Вилково

И это еще не все – на территории расположена также вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком".

Справка. Виктор Гушан был среди основателей компании "Интертелеком" еще несколько лет назад, но вышел после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена".

Бизнесмен регулярно приезжает в Вилково. Как сообщил охранник, это бывает примерно один или два раза в неделю: "Приезжает, отдыхает и уезжает".



Вышка "Интертелекома" на территории имения олигарха

Однако в 2019 году полиция начала уголовное производство в отношении угодий Гушана по факту "самовольного строительства на самовольно занятом участке", который входит в "особо ценные земли вдоль реки Дунай".

В Вилково Гушан через фирму "Экофортпост" приобрел еще один участок на побережье Дуная. А за пределами городка, в заповедной зоне, журналисты обнаружили угодья, где отдыхает олигарх – на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка.

Съемочной группе только с высоты удалось разглядеть недвижимость, так как охранники сразу же предупредили, что это "частная территория". Там расположены дома, сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий, а также частная наблюдательная башня охотничьих угодий.

В реестре прав на недвижимое имущество эта область обозначена как "комплекс сооружений для отдыха", который принадлежит Виктору Гушану. В то же время в местной Килийской райгосадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимого имущества.



В Килийской райгосадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимого имущества

Вилла в пригороде Одессы

Гушан является владельцем виллы в первой линии от моря, на территории закрытого городка "Совиньон". Особняк в 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней и охранной появился у него в феврале 2014 года.

"В то время в одесском регионе активно бушевал так называемый "Антимайдан", представителями которого были пророссийски настроенные вооруженные сепаратисты. И, вероятно, по стечению обстоятельств, как сообщали в СБУ, в те годы для создание очередной "народной республики" на территории одесского региона, планировали завезти людей из непризнанной "ПМР", – сообщила журналистка.



Имение Гушана под Одессой

Недвижимость под Киевом

Олигарх приобрел недвижимость не только на Одесщине. Журналисты нашли и земельный участок под Киевом. Что интересно, он имеет сельскохозяйственное назначение.

Справка. Согласно украинскому законодательству, владеть землей сельскохозяйственного назначения могут только граждане Украины.



Гушан имеет земельный участок под Киевом

Украинское гражданство Гушана

То, что у олигарха-сепаратиста может быть украинский паспорт, свидетельствует и то, что согласно информации источников журналистов в Государственной пограничной службе, в дни, когда Виктор Гушан приезжал в Вилково, государственную границу пересекал не иностранец, а гражданин Украины с таким именем и фамилией и датой рождения. Однако В Государственной миграционной службе отказались прокомментировать это.



Виктор Гушан

Сам бизнесмен на вопрос журналистов о гражданстве, бизнес-интересах на территории Украины, уголовных делах украинской спецслужбы, о возможной работе в аннексированном Крыму и цели скупки недвижимости и земельных участков в Украине – не ответил.