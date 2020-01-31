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      Друзья Зеленского из "Квартала" и родственники помощников: "Схемы" выяснили, кто ходит в ОПУ

      Схемы 148 Читати новину українською

      В Офис Президента в рабочее время регулярно приходят бывшие коллеги и друзья президента Владимира Зеленского из "95 Квартала". Кроме них, на Банковую часто приходят родственники помощников и советников главы государства.

      Кто и когда приходил в ОПУ

      Журналисты-расследователи программы "Схемы:коррупция в деталях" в октябре 2019 года заметили на Банковой концертного директора и актера "95 квартала" Мику Фаталова. Он заявил, что идет в ОПУ "искать игроков для спортивной игры".

      Важно: Офис Президента засекретил данные о своих посетителях: детали

      "Я вообще иду за футбол договариваться. У нас товарищеский матч. Я не знаю, с кем будет игра, – 24 канал). Кто в футбол должен играть, с тем и будем", – сказал Фаталов.

      Кроме того, актер осенью непублично приходил к премьеру Алексею Гончаруку. Фаталов тогда был не сам, а вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном.


      Кварталовец Мика Фаталов на Банковой

      В октябре в Офис Президента приходил креативный продюсер "95 Квартала" и тренер "Лига смеха" Сергей Сивохо. Журналистам он заявил, что имел частную встречу с товарищем, а не президентом. Что интересно, за 3 дня после посещения Банковой Сивохо назначили советником секретаря СНБО.


      Сергей Сивохо возле Офиса Президента

      Еще один бывший коллега Зеленского, режиссер сериала "Слуга Народа" Алексей Кирющенко приходил на Банковую в декабре 2019 года якобы как "консультант".

      "Мы же – о творчестве, о кино, о сериалах... Здесь был министр культуры, здесь был человек по гуманитарным вопросам от Офиса. Вот с ними и обсудили некоторые темы. Я приходил посоветоваться. В качестве консультанта", – сказал Кирющенко.


      Режиссер Алексей Кирющенко на Банковой

      Заметим, в ноябре прошлого года режиссер подавал свою кандидатуру на должность главы Госкино, но не прошел.

      Интересно: Как Зеленский праздновал день рождения в Офисе Президента: детали от СМИ

      В Офис Президента приходил и Денис Ермак – брат помощника Зеленского Андрея Ермака. Журналистам он сказал, что занимается научно-исследовательской работой, поэтому пришел рассказать брату об инициативе, но не уточнил, о какой.


      На Банковую приходил брат Андрея Ермака – Денис

      Также журналисты дважды заметили на Банковой Сергея Нижнего – юриста и консультанта команды Зеленского на президентских выборах. Один раз он приходил сам, а другой – был в компании нардепа от "Слуги Народа" Дениса Монастырского. Сам Нижней заявил, что его визит – "это частное дело" и он не общается с прессой.


      Журналисты заметили Сергея Нижнего, который шел в Офис Президента

      Заметим, при президентстве Зеленского брат Сергея Нижнего, судья Ленинского районного суда Днепра Андрей Нижний стал членом комиссии по правовым вопросам.

      Почему ОПУ скрывает данные о своих посетителях?
      Журналисты послали в ОПУ запрос с просьбой предоставить список посетителей, но получили отказ. У Президента объяснили, что информация о гостях Банковой и цель их встреч является конфиденциальной.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Владимир Зеленский Квартал 95 Андрей Ермак Офіс Президента Сергей Сивохо
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