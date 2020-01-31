Друзі Зеленського з "Кварталу" і родичі помічників: "Схеми" з'ясували, хто ходить в ОПУ

До Офісу Президента в робочий час регулярно приходять колишні колеги та друзі президента Володимира Зеленського з "95 Кварталу". Окрім них, на Банкову часто приходять родичі помічників та радників глави держави.

Хто і коли приходив в ОПУ

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми:корупція в деталях" у жовтні 2019 року помітили на Банковій концертного директора та актора "95 кварталу" Міку Фаталова. Він заявив, що йде в ОПУ шукати "гравців для спортивної гри".

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"Я взагалі йду за футбол домовлятися. У нас товариський матч. Я не знаю, з ким (буде гра, – 24 канал). Хто в футбол має грати, з тим і будемо", – сказав Фаталов.

Окрім того, актор восени непублічно приходив до прем'єра Олексія Гончарука. Фаталов тоді був не сам, а з разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном.



Кварталівець Міка Фаталов на Банковій

У жовтні до Офісу Президента приходив креативний продюсер "95 Кварталу" та тренер "Ліга сміху" Сергій Сивохо. Журналістам він заявив, що мав приватну зустріч з товаришем, а не президентом. Що цікаво, за 3 дні після відвідин Банкової Сивохо призначили радником секретаря РНБО.



Сергій Сивохо біля Офісу Президента

Ще один колишній колега Зеленського, режисер серіалу "Слуга Народу" Олексій Кірющенко приходив на Банкову у грудні 2019 року нібито як "консультант".

"Ми ж – про творчість, про кіно, про серіали… Тут був міністр культури, тут була людина з гуманітарних питань від Офісу. Ось з ними й обговорили деякі теми. Я приходив порадитися. В якості консультанта", – сказав Кірющенко.



Режисер Олексій Кірющенко на Банковій

Зауважимо, у листопаді минулого року режисер подавав свою кандидатуру на посаду голови Держкіно, але не пройшов.

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До Офісу Президента приходив і Денис Єрмак – брат помічника Зеленського Андрія Єрмака. Журналістам він сказав, що займається науково-дослідницькою роботою, тож прийшов розповісти брату про ініціативу, але не уточнив, про яку.



На Банкову приходив брат Андрія Єрмака – Денис

Також журналісти двічі помітили на Банковій Сергія Нижнього – юриста і консультана команди Зеленського на президентських виборах. Один раз він приходив сам, а інший – був у компанії нардепа від "Слуги Народу" Дениса Монастирського. Сам Нижній заявив, що його візит – "це приватна справа" і він не спілкується з пресою.



Журналісти помітили Сергія Нижнього, який йшов в Офіс Президента

Зауважимо, за президентства Зеленського брат Сергія Нижнього, суддя Ленінського районного суду Дніпра Андрій Нижній, став членом комісії з правових питань.

Чому ОПУ приховує дані про своїх відвідувачів? Журналісти надіслали в ОПУ запит з проханням надати список відвідувачів, але отримали відмову. У Президента пояснили, що інформація про гостей Банкової та мету їх зустрічей є конфіденційною.