Як Зеленський святкував день народження в Офісі Президента: деталі від ЗМІ

Володимир Зеленський святкував свій день народження в Офісі президента – там було все його керівництво. Приєднався також весь Кабмін, а також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та віцеспікер Руслан Стефанчук.

Вітали Президента України приблизно 30-40 хвилин, повідомляє "Українська правда" із посиланням на свої джерела.

Важливо: Володимиру Зеленському 42 – біографія президента України

Як розповів співрозмовник видання, "все було скромно, без пафосу і несподівано для самого президента". Гостей пригощали сухими винами та шампанським.

Привітати главу держави прийшло все керівництво Офісу – глава Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов, перший заступник голови Офісу Сергій Трофімов, а також помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Було все досить мило, навіть демократично, я б сказав. Перше слово дали Разумкову говорити тост. Ми вирішили, що йому треба дати слово першому, бо в нас парламентсько-президентська країна,

– цитує видання слова джерела.

Окрім того, до привітань приєднався весь склад Кабміну на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком. На день народження Зеленського також приїхали голова ВРУ Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, керівник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, керівник партії Олександр Корнієнко.

Президент Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року, у суботу йому виповнилося 42 роки.