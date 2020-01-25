Как Зеленский праздновал день рождения в Офисе президента: детали от СМИ

Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента – там было все его руководство. Присоединился также весь Кабмин, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук.

Поздравляли президента Украины примерно 30-40 минут, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

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Как рассказал собеседник издания, "все было скромно, без пафоса и неожиданно для самого президента". Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Поздравить главу государства пришло все руководство Офиса – глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Кузнецов, Андрей Смирнов, первый заместитель главы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал. Первое слово дали Разумкову, говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, у нас парламентско-президентская страна,

– цитирует издание слова источника.

Кроме того, к поздравлениям присоединился весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. На день рождения Зеленского также приехали глава ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

Президент Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в субботу ему исполнилось 42 года.