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      Как Зеленский праздновал день рождения в Офисе президента: детали от СМИ

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      День рождения Зеленского – первый тост провозгласил Разумков / Getty images

      Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента – там было все его руководство. Присоединился также весь Кабмин, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук.

      Поздравляли президента Украины примерно 30-40 минут, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

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      Как рассказал собеседник издания, "все было скромно, без пафоса и неожиданно для самого президента". Гостей угощали сухими винами и шампанским.

      Поздравить главу государства пришло все руководство Офиса – глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Кузнецов, Андрей Смирнов, первый заместитель главы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

      Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал. Первое слово дали Разумкову, говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, у нас парламентско-президентская страна,
      – цитирует издание слова источника.

      Кроме того, к поздравлениям присоединился весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. На день рождения Зеленского также приехали глава ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

      Президент Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в субботу ему исполнилось 42 года.

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      25 января
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Стефанчук Кабинет Министров Украины Дмитрий Разумков Офіс Президента Владимир Зеленский Давид Арахамия
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