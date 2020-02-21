Олігарх-сепаратист обзавівся елітними маєтками в Україні: розслідування

Віктор Гушан – впливовий олігарх, власник найбільшої бізнесової групи "Шериф" у невизнаній "Придністровській Молдовській республіці" (ПМР), що перебуває під контролем Росії. Попри це він є власником низки елітної нерухомісті та земельних угіддь під Одесою та Києвом. І що цікаво, має українське громадянство.

Елітна нерухомість у містечку Вилкове

Містечко Вилкове, що на Одещині, розташоване неподалік румунського кордону, в дельті Дунаю. Його ще називають "українською Венецією". Саме там і розташована літня резиденція Віктора Гушана. Журналістам "Схем" вдалось побачити кілька маєтків та земельні ділянки олігарха.

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Маєток на 600 квадратних метрів розташований на березі річки Дунай, а загальна площа території складає 6 тисяч квадратних метрів. Чого тільки там немає – два причали, кілька будівель охорони, човни, сад, виноградники, альтанка та будиночок для гостей.



Маєток Віктора Гушана у містечку Вилкове

І це ще не все – на території розташована також вишка, яка, за словами охоронця, належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком".

Довідка. Віктор Гушан був серед засновників компанії "Інтертелеком" ще кілька років тому, але вийшов після того, як СБУ провела в компанії обшуки в межах провадження, відкритого за трьома статтями, серед яких "державна зрада".

Бізнесмен регулярно приїжджає у Вилкове. Як повідомив охоронець, це буває приблизно один або два рази на тиждень: "Приїжджає, відпочиває та їде".



Вишка "Інтертелекому" на території маєтку олігарха

Однак у 2019 році поліція розпочала кримінальне провадження щодо угідь Гушана за фактом "самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці", що входить до "особливо цінних земель вздовж річки Дунай".

У Вилковому Гушан через фірму "Екофортпост" придбав ще одну ділянку на узбережжі Дунаю. А за межами містечка, у заповідній зоні, журналісти виявили угіддя, де відпочиває олігарх – на острові Лімба, в районі гирла Дунаю Лебединка.

Знімальній групі лише з висоти вдалось розгледіти нерухомість, адже охоронці одразу ж попередили, що це "приватна територія". Там розташовані будинки, сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель, а також приватна спостережна вежа мисливських угідь.

У реєстрі прав на нерухоме майно ця ділянка позначена як "комплекс споруд для відпочинку", який напряму належить Віктору Гушану. Водночас в місцевій Кілійській райдержадміністрації заявили, що на острові немає об'єктів нерухомого майна.



У Кілійській райдержадміністрації заявили, що на острові немає об'єктів нерухомого майна

Вілла в передмісті Одеси

Гушан є власником вілли у першій лінії від моря, на території закритого містечка "Совіньон". Маєток на 600 квадратів з кількома терасами, літньою кухнею та охоронною з'явився у нього в лютому 2014 року.

"У той час в одеському регіоні активно вирував так званий "Антимайдан", представниками якого були проросійськи налаштовані озброєні сепаратисти. І, ймовірно, за збігом обставин, як повідомляли в СБУ, в ті роки для створення чергової "народної республіки" на території одеського регіону, планували завезти людей з невизнаної "ПМР", – повідомила журналістка.



Маєток Гушан під Одесою

Нерухомість під Києвом

Олігарх придбав нерухомість не лише на Одещині. Журналісти знайшли й земельну ділянку під Києвом. Що цікаво, вона має сільськогосподарське призначення.

Довідка. Згідно з українським законодавством, володіти землею сільськогосподарського призначення можуть лише громадяни України.



Гушан має земельну ділянку під Києвом

Українське громадянство Гушана

Те, що в олігарха-сепаратиста може бути український паспорт, свідчить й те, що згідно з інформацією джерел журналістів у Державній прикордонній службі, у дні, коли Віктор Гушан приїжджав у Вилкове, державний кордон перетинав не іноземець, а громадянин України з таким ім'ям та прізвищем і датою народження. Однак У Державній міграційній службі відмовились прокоментувати це.



Віктор Гушан

Сам бізнесмен на питання журналістів про громадянство, бізнес-інтереси на території України, кримінальні справи української спецслужби, про можливу роботу в анексованому Криму та мету скупки нерухомості та земельних ділянок в Україні – не відповів.