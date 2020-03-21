Завтрак в Давосе: как Пинчук покупает лояльность власти

Виктор Пинчук не первый из украинских олигархов начал работать над улучшением своего имиджа и затирать память об истории его становления. Но его бизнес в Украине до сих пор зависит от государства. Чтобы улучшать условия его ведения, Пинчуку-олигарху, нужна поддержка власти.

И сейчас не обязательно речь идет о прямом финансировании политиков и партий. Скорее о "мягком" формировании лояльного к себе общественно-политического пула. Как – узнавали журналисты "Схемы" от Радио Свобода.

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Ежегодно Пинчук организовывает мероприятие под названием "украинский завтрак" в швейцарском Давосе в дни проведения там Всемирного экономического форума. Он везет туда за счет своего одноименного фонда народных депутатов.

Что известно о поездке украинской делегации в Давос?Делегацию Украины в Давосе возглавили президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Также в Швейцарию со стороны Киева поехали:

►министр иностранных дел Вадим Пристайко;

►олигарх Виктор Пинчук;

►нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский;

►генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко;

►директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.



Кроме того, в Давос прибыли и глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр финансов Оксана Маркарова. В целом Украину представили и 23 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков относительно последнего отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарии. Их поездки не будут оплачивать из государственного бюджета.



Украинская делегация была в Давосе с 22 по 23 января.

Украинские депутаты публично обычно не одобрительно относятся к олигархам или взаимодействий коллег с ними. Например, в феврале 2020 года народный депутат Николай Тищенко на съезде партии "Слуга народа".



Николай Тищенко / Фото "Схемы"

В ответ за вопрос, "считаете ли вы политической коррупцией, когда олигарх платит депутату деньги?", заявил: "Конечно, у нас в парламенте называют таких депутатов "человек с хозяином".

А за месяц до того ряд его коллег по парламенту прибыли в Давос в Швейцарию, где в то время длился Всемирный экономический форум.

Билет в Давос

"Схемы" решили разобраться, на чье приглашение и за чей счет украинские депутаты отправились туда.

Что известно об украинском завтраке в Давосе?Это мероприятие, главным организатором которого является Фонд олигарха Виктора Пинчука.На нем присутствовал и тогдашний премьер-министр Украины, и десятки украинских депутатов.

Как выяснили "Схемы", большинству депутатов Фонд Пинчука в своем письме предложил оплатить эту поездку в Швейцарию. И часть из них на это согласилась.

В письме от Министерства иностранных дел Украины в ответ "Схемам" указано, что в Давосе на мероприятиях организованных секретариатом Всемирного экономического форума, украинская официальная делегация была в составе президента Украины и министра иностранных дел.



Ответ от МИД / Фото "Схемы"

Куда же поехали в командировку в Давос десятки народных депутатов Украины, если не на Всемирный экономический форум?

Украинский завтрак – это частное мероприятие Фонда Виктора Пинчука, список и программа формируются исключительно этим фондом, а секретариат Всемирного экономического форума не имеет какого-либо отношения к этому событию,

– пояснили в МИД.

Подарок или государственная командировка?

В приглашении, которое фонд посылал парламентариям, говорится: "Украинский завтрак – это традиционное частное мероприятие, которое организуют группа EastOne и Фонд Виктора Пинчука". Именно такое письмо и стал основанием для многих депутатов, чтобы оформить командировку.

Единственные нардепы, которые в конце концов признали, что им оплатили не разные организации, а именно Фонд Пинчука – стали депутаты из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин и Ярослав Железняк. Теперь они считают ошибкой, что съездили за деньги фонда олигарха.



Ярослав Юрчишин и Ярослав Железняк / Коллаж 24 канала

Большинство депутатов, которые поехали по приглашению Фонда Пинчука в Давосе, попросили у спикера парламента оформить их путешествие, как командировку. Именно такой шаг позволяет обойти антикоррупционное законодательство. Иначе оплату путешествия депутату частным фондом можно было бы трактовать как получение подарка. А это риск штрафа и конфискация подарка.

Примечательно, что для 7 депутатов распоряжения о командировке на запад в Швейцарию, организованный Фондом Пинчука – оформили уже после того, как мероприятие прошло. Распоряжение за подписью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова выданное 27 января, а отправляют депутатов с 21 по 23 или 24 января.

В этом документе семь депутатов, среди них:

Юрий Солод,

Дмитрий Припутень,

Остап Шипайло,

Галина Михайлюк,

Сергей Нагоряк,

Александр Скичко,

Соломия Бобровская.

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции уже начало проверку путешествия депутатов в Давос.



Виктор Пинчук / Фото Victor Pinchuk Foundation

Получается, что филантроп Виктор Пинчук действительно помогает и поддерживает общественных деятелей и политиков, а бизнесмен Виктор Пинчук зарабатывает в Украине. Это могут быть параллельные процессы, друг от друга независимые.

К теме "Слуга народа" заверила, что финансирование Пинчуком поездки в Давос не является коррупцией

А может произойти и так, что финансирование различных поездок или участия в мероприятиях в будущем конвертируется в лояльность к олигарху. Например, когда запускают ли голосовать за законы, выгодные для роста доходов его бизнес-империи.