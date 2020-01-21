Держава не платитиме за поїздку нардепів на форум у Давос, – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не відправляв народних депутатів на щорічний економічний форум у швейцарському Давосі. Їхні поїздки не оплачуватимуться з державного бюджету.

Про це він розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Актуально: 23 депутати зі "Слуги народу" поїдуть на форум у Давосі: відомі прізвища

Спікер зазначив, що завжди ретельно переглядає усі документи на відрядження. За його словами, 99% відряджень нардепів відбуваються не за державні кошти.

В першому чергу я дивлюся, коли, куди і за рахунок чого. Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно, виключно НАТО, ПАРЄ. Відвідування Давосу народними депутатами також не буде коштувати громадянам нашої держави жодної гривні,

– сказав Разумков.

Відзначимо, що 23 народних депутати з фракції "Слуга народу" поїдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі. До Швейцарії поїде також і керівник фракції Давид Арахамія.

Хто від України поїде на форум у Давос

президент Володимир Зеленський,

прем'єр-міністр Олексій Гончарук,

міністр закордонних справ Вадим Пристайко,

олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,

нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,

генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,

виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк.

Актуально! Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі відбудеться з 21 по 24 січня.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.



Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.