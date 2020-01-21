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      Государство не будет платить за поездку нардепов на форум в Давос, – Разумков

      15 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков / liga.net

      Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не отправлял народных депутатов на ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе. Их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

      Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

      Актуально: 23 депутата из "Слуги народа" поедут на форум в Давосе: известны фамилии

      Спикер отметил, что всегда тщательно просматривает все документы на командировку. По его словам, 99% командировок нардепов происходят не за государственные средства.

      В первом очередь я смотрю, когда, куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. Посещение Давоса народными депутатами также не будет стоить гражданам нашего государства ни одной гривны,
      – сказал Разумков.

      Отметим, что 23 народных депутата из фракции "Слуга народа" поедут на Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарию поедет также и руководитель фракции Давид Арахамия.

      Кто от Украины поедет на форум в Давос

      • президент Владимир Зеленский,
      • премьер-министр Алексей Гончарук,
      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

      Актуально! Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 21 по 24 января.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2 500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков Слуга народа Давос
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