Государство не будет платить за поездку нардепов на форум в Давос, – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не отправлял народных депутатов на ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе. Их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Актуально: 23 депутата из "Слуги народа" поедут на форум в Давосе: известны фамилии

Спикер отметил, что всегда тщательно просматривает все документы на командировку. По его словам, 99% командировок нардепов происходят не за государственные средства.

В первом очередь я смотрю, когда, куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. Посещение Давоса народными депутатами также не будет стоить гражданам нашего государства ни одной гривны,

– сказал Разумков.

Отметим, что 23 народных депутата из фракции "Слуга народа" поедут на Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарию поедет также и руководитель фракции Давид Арахамия.

Кто от Украины поедет на форум в Давос

президент Владимир Зеленский,

премьер-министр Алексей Гончарук,

министр иностранных дел Вадим Пристайко,

олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,

нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,

исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Актуально! Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 21 по 24 января.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2 500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.