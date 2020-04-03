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      Кучма "подбросил" Ермака из Минска в Киев самолетом Пинчука, – "Схемы"

      - Читати новину українською
      Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента / eurointegration.com.ua

      Глава Офиса Президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак – посещал Минск в марте для участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. Обратно в Киев он возвращался самолетом одного из богатейших людей Украины Виктора Пинчука.

      Об этом говорится в расследовании "Схем" под названием "Прятки Ермака". Журналисты утверждают, что "давно наблюдали за той деятельностью Андрея Ермака, о которой не найдешь упоминаний в официальных отчетах Банковой".

      Обратите внимание Зеленский обсудил с главными "Слуге народа" скандал с Ермаком

      В частности, 11 марта журналисты зафиксировали в аэропорту в Киеве посадку частного самолета. Этот самолет прилетел из Минска – в тот день в Беларуси состоялось заседание ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

      Напомним, именно тогда стороны подписали документ, который в обществе громко обсуждали: ведь в нем говорилось о создании некоего Консультационного совета, в который должны были войти представители оккупированных территорий.

      Как пишут "Схемы", бортовой номер самолета OE-LEO и пользуется им известный украинский бизнесмен и организатор форума в Давосе Виктор Пинчук.


      Самолетом, который прилетел из Минска, пользуется бизнесмен Виктор Пинчук

      Журналисты утверждают, что пассажиров самолета пытались скрыть – употребляли различные ухищрения, чтобы те не попали на камеры. Однако "Схемы" все же зафиксировали руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучму.

      Ермак, к слову, выехал уже на новом Mercedes S-класса стоимостью в 3 миллиона гривен.


      Андрей Ермак прилетел именно самолетом Виктора Пинчука, как утверждают "Схемы"

      "Схемы" послали запрос в ОП по этой ситуации и получили ответ Ермака.

      Время окончания встречи (заседания ТКГ – 24 канал) не совпадал с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма предложил полететь в Киев вместе с ним. Мне не известно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет,
      – отписал руководитель Офиса Президента.

      Проще говоря, Ермак не попал на регулярный рейс и Кучма предложил "подбросить" голову ОП в Киев тем самолетом, на котором летел сам. В "Схемах" оставили этот эпизод без собственных выводов.

      Обратите внимание, немного ранее народный депутат из "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с участием якобы брата Андрея Ермака. В записях – разговоры с претендентами на различные государственные должности.

      Вокруг этой ситуации в обществе и власти разгорелся громкий скандал.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: СМИ Журналисты Расследования Офіс Президента Виктор Пинчук Леонид Кучма Скандал между Ермаком и Леросом Андрей Ермак Новости Украины
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