Кучма "подбросил" Ермака из Минска в Киев самолетом Пинчука, – "Схемы"
Глава Офиса Президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак – посещал Минск в марте для участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. Обратно в Киев он возвращался самолетом одного из богатейших людей Украины Виктора Пинчука.
Об этом говорится в расследовании "Схем" под названием "Прятки Ермака". Журналисты утверждают, что "давно наблюдали за той деятельностью Андрея Ермака, о которой не найдешь упоминаний в официальных отчетах Банковой".
Обратите внимание Зеленский обсудил с главными "Слуге народа" скандал с Ермаком
В частности, 11 марта журналисты зафиксировали в аэропорту в Киеве посадку частного самолета. Этот самолет прилетел из Минска – в тот день в Беларуси состоялось заседание ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.
Напомним, именно тогда стороны подписали документ, который в обществе громко обсуждали: ведь в нем говорилось о создании некоего Консультационного совета, в который должны были войти представители оккупированных территорий.
Как пишут "Схемы", бортовой номер самолета OE-LEO и пользуется им известный украинский бизнесмен и организатор форума в Давосе Виктор Пинчук.
Самолетом, который прилетел из Минска, пользуется бизнесмен Виктор Пинчук
Журналисты утверждают, что пассажиров самолета пытались скрыть – употребляли различные ухищрения, чтобы те не попали на камеры. Однако "Схемы" все же зафиксировали руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучму.
Ермак, к слову, выехал уже на новом Mercedes S-класса стоимостью в 3 миллиона гривен.
Андрей Ермак прилетел именно самолетом Виктора Пинчука, как утверждают "Схемы"
"Схемы" послали запрос в ОП по этой ситуации и получили ответ Ермака.
Время окончания встречи (заседания ТКГ – 24 канал) не совпадал с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма предложил полететь в Киев вместе с ним. Мне не известно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет,
– отписал руководитель Офиса Президента.
Проще говоря, Ермак не попал на регулярный рейс и Кучма предложил "подбросить" голову ОП в Киев тем самолетом, на котором летел сам. В "Схемах" оставили этот эпизод без собственных выводов.
Обратите внимание, немного ранее народный депутат из "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с участием якобы брата Андрея Ермака. В записях – разговоры с претендентами на различные государственные должности.
Вокруг этой ситуации в обществе и власти разгорелся громкий скандал.
Читайте также
-
Голос Америки: В США сообщили о новых способах передачи COVID-192 апреля , 23:57
-
ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире2 апреля , 20:30
-
Главные новости 2 апреля: список учреждений, которые могут работать в карантин, дело Ермака2 апреля , 21:15
-
Открытие рынка земли: Всемирный банк призывает принять дополнительные законы2 апреля , 23:24
-
Паника начнется, если тысячи будут умирать ежедневно2 апреля , 23:46
-
Советник Авакова объяснил, почему полиция не может проконтролировать все нарушения карантина2 апреля , 21:25