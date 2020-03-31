Ермак купил элитный автомобиль во время кризиса: как он это объяснил

Руководителя Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что продал старый автомобиль и купил новый.

Об этом он сказал во время брифинга 31 марта.

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По его словам он давно планировал это сделать и сейчас испытывает большой недостаток времени.

Я сейчас живу в таком темпе, что нет времени ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль и купил новый автомобиль. Это случайно совпало с теми событиями, которые происходят в нашей стране. Эта покупка указана в моей декларации, она открыта, это можно проверить,

– рассказал Ермак.

Также он добавил, что отказался от пользования государственными автомобилями и от государственной охраны.

"Я первый руководитель офиса президента, который это сделал. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину, поэтому она мне не нужна", – сказал он.

Напомним, о покупке автомобиля стало известно 20 марта. Руководитель Офиса Президента приобрел Mercedes почти за 3 миллиона гривен.

Кто такой Андрей Ермак: смотрите видео