Ермак купил элитный автомобиль во время кризиса: как он это объяснил
Руководителя Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что продал старый автомобиль и купил новый.
Об этом он сказал во время брифинга 31 марта.
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По его словам он давно планировал это сделать и сейчас испытывает большой недостаток времени.
Я сейчас живу в таком темпе, что нет времени ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль и купил новый автомобиль. Это случайно совпало с теми событиями, которые происходят в нашей стране. Эта покупка указана в моей декларации, она открыта, это можно проверить,
– рассказал Ермак.
Также он добавил, что отказался от пользования государственными автомобилями и от государственной охраны.
"Я первый руководитель офиса президента, который это сделал. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину, поэтому она мне не нужна", – сказал он.
Напомним, о покупке автомобиля стало известно 20 марта. Руководитель Офиса Президента приобрел Mercedes почти за 3 миллиона гривен.
Кто такой Андрей Ермак: смотрите видео
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