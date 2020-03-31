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      Єрмак купив елітне авто під час кризи: як він це пояснив

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      Єрмак розповів про Mercedes / korrespondent.net

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що продав старе авто та купив нове.

      Про це він сказав під час брифінгу 31 березня. 

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      За його словами він давно планував це зробити й зараз відчуває великий брак часу. 

      Я зараз живу в такому темпі, що не маю часу ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль і купив новий автомобіль. Це випадково збіглося з тими подіями, які відбуваються в нашій країні. Ця покупка показана в моїй декларації, вона є відкритою, це можна перевірити, 
      – розповів Єрмак.

      Також він додав, що відмовився від використання державними автомобілями та від державної охорони.

      "Я перший керівник офісу президента, який це зробив. Я чесна людина, яка готова дивитися в очі будь-якому громадянину, тому вона мені не потрібна", – сказав він.

      Нагадаємо, про купівлю авто стало відомо 20 березня. Керівник Офісу Президента придбав Mercedes майже за 3 мільйони гривен. 

      Хто такий Андрій Єрмак: дивіться відео

       

      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Корупція Новини України Андрій Єрмак Новини політики Гроші
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