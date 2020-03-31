Єрмак купив елітне авто під час кризи: як він це пояснив

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що продав старе авто та купив нове.

Про це він сказав під час брифінгу 31 березня.

Також на тему: Єрмак вважає "плівки Лероса" помстою через відмову призначати заступника міністра: деталі

За його словами він давно планував це зробити й зараз відчуває великий брак часу.

Я зараз живу в такому темпі, що не маю часу ні на родину, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль і купив новий автомобіль. Це випадково збіглося з тими подіями, які відбуваються в нашій країні. Ця покупка показана в моїй декларації, вона є відкритою, це можна перевірити,

– розповів Єрмак.

Також він додав, що відмовився від використання державними автомобілями та від державної охорони.

"Я перший керівник офісу президента, який це зробив. Я чесна людина, яка готова дивитися в очі будь-якому громадянину, тому вона мені не потрібна", – сказав він.

Нагадаємо, про купівлю авто стало відомо 20 березня. Керівник Офісу Президента придбав Mercedes майже за 3 мільйони гривен.

Хто такий Андрій Єрмак: дивіться відео