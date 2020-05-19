Главные ошибки Кучмы: скандалы и рейтинг политика

Согласно опросу, украинцы считают самым успешным президентом Кучму. О причинах такого отношения, а также о скандалах, связанных с Кучмой, – в материале 24 канала.

Главные ошибки Кучмы

По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, которое он высказал 24 канала, то, что Кучму считают самым популярным президентом, связано с различными причинами. Во-первых, что он единственный президент, который дважды побеждал на выборах. То есть Кучма треть независимости Украины руководил государством.

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"Второй президентский срок Кучмы – период наивысшего экономического роста – 12-14% ВВП в год. Тогда люди забыли о "кравчучках", начали пользоваться потребительскими кредитами, появилась иллюзия благополучия", – считает Евгений Магда.

Во-вторых, большое влияние на результаты опроса, по мнению эксперта, имеет телевидение. Кучма, как и первый президент Украины Кравчук, присутствуют в информационном пространстве.



Кучма единственный президент, дважды выигравший выборы / Фото Facebook

При этом эксперт подчеркивает: многовекторность Кучмы – не достижение, а ошибка.

Главная ошибка Кучмы – многовекторность и попытки оставаться в тени России. До 2014 года все украинские президенты были в тени России, включая Ющенко. Очевидно, что кассетный скандал – не подвиг майора Мельниченко, а, скорее, спецоперация российских спецслужб, чтобы держать Кучму на коротком поводке,

– отмечает Евгений Магда.

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Также политолог отмечает: украинское общество консервативное. Часто живет иллюзиями преобразований, чем готовностью к ним. Государство переживает сказку об упущенном времени и возможностях при правлении Кучмы и Кравчука – в начале 90-х годов. По его убеждению, из-за упущенных возможностей Украина все больше отстает в развитии от соседних государств. В первую очередь, в Центральной Европе.

Одна из таких причин – Кучма заложил олигархическую модель развития Украины, от которой мы не можем до сих пор отказаться. И это создает серьезные препятствия на пути взаимодействия с партнерами из Центральной Европы. Такая оценка украинских президентов дает ответ на вопрос: почему у украинцев хорошо получаются майданы, но плохо поступательное развитие,

– считает политолог.

Кого из президентов украинцы поддерживают больше всего и меньше всего

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", украинцы следующим образом оценили успешность президентов:

Леонид Кучма – 20%;

Владимир Зеленский – 16%;

Леонид Кравчук – 13%;

Петр Порошенко – 12%;

Виктор Янукович – 9%;

Виктор Ющенко – 6%.

Ни один из них не был лучшим – 14%. Затруднились ответить – 10%.



Рейтинг президентов от "Рейтинга" / Инфографика 24 канала

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Резонансные скандалы, связанные с Кучмой

Дело убийства журналиста Георгия Гонгадзе, кассетный скандал

Кучму считают причастным к убийству известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе в 200 году. После исчезновения Гонгадзе народный депутат Александр Мороз обнародовал записи разговоров якобы Леонида Кучмы с его ближайшим окружением. На одном из них голос, похожий на голос Кучмы, разговаривает с тогдашним министром внутренних дел Юрием Кравченко. На записи голос, похожий на голос Кучмы, косвенно говорит о том, что надо убрать оппозиционного журналиста Гонгадзе.



Кучма может быть причастен к убийству Гонгадзе / Фото Wikipedia

Позже оказалось, что записи Мороза передал бывший сотрудник госохраны Кучмы Николай Мельниченко. Самого Мельниченко вывезли в США и дали там убежище. В Украине началась масштабная акция протеста "Украина без Кучмы".

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В 2011 году Генпрокуратура открыла уголовное дело против Кучмы. Второго президента подозревали в причастности к смерти Гонгадзе. Вину второго президента Украины не доказали. Экс-министр внутренних дело Кравченко в 2005 году якобы покончил жизнь самоубийством. Кравченко был ключевым свидетелем в деле об убийстве Гонгадзе и "застрелился" именно в тот день, когда должен был прийти на допрос.

Дело о насилии против оппозиционеров

В феврале 2000 года народный депутат Александр Ельяшкевич был жестоко избит возле гостиницы "Москва" (сейчас – "Украина"). Ельяшкевич организатором нападения назвал Леонида Кучму. Позже Ельяшкевич уехал в США, где получил политическое убежище.



Ахметов при Кучме стал долларовым миллиардером / Фото Facebook

В июне 2000 года на журналиста Алексея Подольского также было совершено нападение. Его похитили, вывезли в лес и там избили. Среди организаторов и исполнителей был начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, которого позднее осудили как организатора убийства Гонгадзе. В 2011 году ГПУ возбудила уголовное дело против Кучмы по подозрению в причастности к избиению Алексея Подольского.

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Кучма и олигархи

Кучму связывают с рядом олигархов. В частности, экс-премьером Павлом Лазаренко, который сбежал из Украины, был задержан в США и осужден за коррупцию.



С подачи Кучмы Янукович пришел к власти / Фото Getty

При президентстве Кучмы невероятно разбогател олигарх Ринат Ахметов за счет получения контроля над угольно-металлургической отраслью. Благодаря влиянию Ахметова к власти пришел Виктор Янукович, которого Кучма на президентских выборах 2004 года сделал своим преемником.

Политические скандалы

Леонида Кучму обвиняли в преследовании оппозиционных политиков, активистов и журналистов. При его правлении жестко подавляли свободу слова и были массовые нарушения прав человека. Именно во время второго президентского срока главой администрации Кучмы был одиозный Виктор Медведчук – кум Путина, ныне нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".



Кум Путина Медведчук имел огромное влияние на Кучму / Фото Getty

США подозревали Кучму в незаконной торговле оружием. Правда, доказательств не было предоставлено.

Референдум по расширению полномочий президента

16 апреля 2000 года по инициативе Кучмы был поведен Всеукраинский референдум, на котором гражданам предлагалось ответить на несколько вопросов. В частности, относительно ограничения количества депутатов до 300 и уменьшение влияния парламента. По убеждению наблюдателей, у референдума была цель установления авторитарной власти в Украине. Результаты референдума были сфальсифицированы. Впрочем, Верховная Рада Украины так и не имплементировала результаты опроса.