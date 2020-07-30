Кравчук может возглавить украинскую делегацию ТКГ: что говорит Разумков
Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает возможное назначение Кравчука.
Дмитрий Разумков отметил, что у него не было возможности пообщаться с Леонидом Кучмой о его решении, сообщает Укринформ.
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Я уверен, что любые изменения должны идти на пользу нашему государству,
– добавил он.
Разумков отметил, что Леонид Кравчук – человек с большим опытом, поэтому он будет более чем полезен в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе в случае его назначения главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Председатель парламента также поблагодарил Леонида Кучму, который "много месяцев прилагал максимум своих усилий, делился своим опытом" в рамках работы в ТКГ.
Ротации в украинской делегации ТКГ: коротко о главном
- Руководителем украинской делегации на переговорах относительно Донбасса был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- В Офисе Президента Украины сразу начали поиски нового кандидата, ведь переговоры важны – на них обсуждают возможный мир на украинской территории.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Алексей Резников поддерживает любое решение Владимира Зеленского, но считает, что над ним "нужен кто-то седовласый".
- В свою очередь Леонид Кравчук также поддерживает назначение Алексея Резникова главой делегации.
- Указ об обновленном составе делегации появится в ближайшее время.