Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Леоніда Кравчука на посаду голови української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує ймовірне призначення Кравчука.

Дмитро Разумков зазначив, що у нього не було можливості поспілкуватися з Леонідом Кучмою щодо його рішення, повідомляє Укрінформ.

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Я впевнений, що будь-які зміни повинні йти на користь нашій державі,

– додав він.

Разумков наголосив, що Леонід Кравчук – людина великим досвідом, тож він буде більш ніж корисний у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі в разі його призначення головою української делегації в Тристоронній контактній групі.

Голова парламенту також подякував Леоніду Кучмі, який "багато місяців докладав максимум своїх зусиль, ділився своїм досвідом" у рамках роботи в ТКГ.

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Керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Однак 28 липня він вирішив покинути переговорний процес. ЗМІ повідомляли, що справа у віці.

В Офісі Президента України одразу почали пошуки нового кандидата, адже переговори важливі – на них обговорюють можливий мир на українській території.

Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.

Олексій Резніков підтримує будь-яке рішення Володимира Зеленського, але вважає, що над ним "потрібен хтось сивочолий".

У свою чергу Леонід Кравчук також підтримує призначенням Олексія Резнікова головою делегації.

​Указ про оновлени склад делегації з'явиться найближчим часом.

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