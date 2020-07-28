Зараз розглядаються кілька кандидатів замість Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбас. Їхніх імен наразі не називають.

Про кількох кандидатів в ефірі одного з телеканалів розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 канал.

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Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну Кучмі, є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури,

– наголосив він.

Що ще про ймовірних кандидатів сказав Данілов:

Що кандидати були з самого початку, бо з Леонідом Кучмою раніше домовлялися, що "буде певний період, коли він має піти".

Данілов також пообіцяв, що Україна "буде представлена дуже міцно, як і до цього часу

Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом.

Зокрема, на думку Данілова, Кучма допомагатиме чинному президенту Зеленському.

Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах України і Росії, а й у відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів,

– додав секретар РНБО.

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