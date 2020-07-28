Хто замінить Кучму у ТКГ: у РНБО кажуть про кількох кандидатів
Зараз розглядаються кілька кандидатів замість Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбас. Їхніх імен наразі не називають.
Про кількох кандидатів в ефірі одного з телеканалів розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 канал.
Раніше Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи по Донбасу: як відреагував Зеленський
Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну Кучмі, є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури,
– наголосив він.
Що ще про ймовірних кандидатів сказав Данілов:
- Що кандидати були з самого початку, бо з Леонідом Кучмою раніше домовлялися, що "буде певний період, коли він має піти".
- Данілов також пообіцяв, що Україна "буде представлена дуже міцно, як і до цього часу
- Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом.
- Зокрема, на думку Данілова, Кучма допомагатиме чинному президенту Зеленському.
Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах України і Росії, а й у відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів,
– додав секретар РНБО.
Що цьому передувало: коротко
- В Офісі Президента 28 липня оголосили, що другий Президент України Леонід Кучма виходить із Тристоронньої контактної групи.
- Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014 – 2018 роках, потім на прохання Зеленського із червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську.
- У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ віцепрем’єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.