Кто заменит Кучму в ТКГ: в СНБО говорят о нескольких кандидатах
Сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Их имен пока не называют.
О нескольких кандидатах в эфире одного из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 канал.
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Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену Кучме, есть несколько вариаций, до того времени, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры,
– подчеркнул он.
Что еще о вероятных кандидатах сказал Данилов:
- Что кандидаты были с самого начала, потому что с Леонидом Кучмой ранее договаривались, что "будет определенный период, когда он должен уйти".
- Данилов также пообещал, что Украина " будет представлена очень прочно, как и до сих пор
- Он отметил, что Кучма понимается на многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.
- В частности, по мнению Данилова, Кучма будет помогать действующему президенту Зеленскому.
Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях, которые происходят вообще в мире... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов,
– добавил секретарь СНБО.
Что этому предшествовало: коротко
- В Офисе Президента 28 июля объявили, что второй Президент Украины Леонид Кучма выходит из Трехсторонней контактной группы.
- Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014 – 2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.
- В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вицепремьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций от обеих сторон и потом уже принимать решение.