Сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Их имен пока не называют.

О нескольких кандидатах в эфире одного из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 канал.

Ранее Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу: как отреагировал Зеленский

Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену Кучме, есть несколько вариаций, до того времени, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры,

– подчеркнул он.

Что еще о вероятных кандидатах сказал Данилов:

Что кандидаты были с самого начала, потому что с Леонидом Кучмой ранее договаривались, что "будет определенный период, когда он должен уйти".

Данилов также пообещал, что Украина " будет представлена очень прочно, как и до сих пор

Он отметил, что Кучма понимается на многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.

В частности, по мнению Данилова, Кучма будет помогать действующему президенту Зеленскому.

Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях, которые происходят вообще в мире... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов,

– добавил секретарь СНБО.

Что этому предшествовало: коротко