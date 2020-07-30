Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в мінській Тристоронній контактній групі. Раніше її очолював другий президент Леонід Кучма, але нещодавно вирішив піти з цієї посади.

Заява Кравчука щодо мінської ТКГ

Про це політик заявив під час спілкування з журналістами. За його словами, він довго думав над цим питанням і збагнув, що відбувається насправді на Донбасі – українські дівчата та хлопці вмирають і проливаючи кров, захищають Україну, передає 24 канал.

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"Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я ухвалив рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився", – наголосив Кравчук.

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