Нічого в ТКГ підписувати, що б зашкодило Україні, ніхто не буде. Наразі треба зрозуміти, яким бачать майбутнє ОРДЛО окупанти й шукати новий формат переговорів (при цьому не мовиться про перемовини, наприклад, президента з ватажками бойовиків). Адже якщо ні з ким не говорити – миру не досягти.

Про все це розповів 1 серпня в ефірі одного з українських телеканалів голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі та перший президент України Леонід Кравчук, пише 24 канал.

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Нічого такого, що б зашкодило Україні

Кравчук наголосив, що буде "говорити з ким завгодно", але ніколи не підпише "документ, який зашкодить Україні".

але ніколи не підпише "документ, який зашкодить Україні". Політик звернув також увагу на те, що в рамках раніше підписаних мінських домовленостях Україна досі не може "зайняти точну і ясну позицію".

Проблема, мовляв, у тому, що у документі мовиться про "спочатку вибори, а потім кордон", а насправді в України діаметрально протилежна позиція – спершу контроль за кордоном, а потім вже вибори.

Яким може бути майбутнє ОРДЛО

Кравчук вважає, що представники окупованих територій Донецької та Луганської областей повинні чітко сформулювати, яким бачать майбутнє ОРДЛО.

Поки що, мовляв, якщо слухати їхні заяви, то здається, що вони "хочуть автономії, федералізації", "щоб це була територія з ознаками державності". Кравчук вважає, що "вони беруть дуже високо".

"щоб це була територія з ознаками державності". Кравчук вважає, що "вони беруть дуже високо". Водночас Росія говорить про "особливий статус", як це й записано в мінських домовленостях. "Але там записали так, що ми самі не знаємо, що це таке", – зауважив глава ТКГ.

Про компроміс

Леонід Кравчук готовий також вислухати пропозиції ватажків окупантів.

Це лише щоб зрозуміти, на які кроки можна йти, щоб мати можливість досягти компромісу.

Наразі ж від окупантів Кравчук "жодної відповіді не отримав".

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Про формат переговорів

При цьому Кравчук наголосив, що Україна не повинна вести переговори з представниками ОРДЛО, з ватажками бойовиків, на рівні президента, на вищому державному рівні.

з представниками ОРДЛО, з ватажками бойовиків, на рівні президента, на вищому державному рівні. Але новий формат діалогу одначе треба шукати.

Одним із варіантів зміни формату є, наприклад, залучення США. "Правда, там вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі", – уточнив Кравчук.

Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі – як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого,

– підсумував Леонід Кравчук.