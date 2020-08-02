Не можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи, – Кравчук про роботу в ТКГ
Нічого в ТКГ підписувати, що б зашкодило Україні, ніхто не буде. Наразі треба зрозуміти, яким бачать майбутнє ОРДЛО окупанти й шукати новий формат переговорів (при цьому не мовиться про перемовини, наприклад, президента з ватажками бойовиків). Адже якщо ні з ким не говорити – миру не досягти.
Про все це розповів 1 серпня в ефірі одного з українських телеканалів голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі та перший президент України Леонід Кравчук, пише 24 канал.
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Нічого такого, що б зашкодило Україні
- Кравчук наголосив, що буде "говорити з ким завгодно", але ніколи не підпише "документ, який зашкодить Україні".
- Політик звернув також увагу на те, що в рамках раніше підписаних мінських домовленостях Україна досі не може "зайняти точну і ясну позицію".
- Проблема, мовляв, у тому, що у документі мовиться про "спочатку вибори, а потім кордон", а насправді в України діаметрально протилежна позиція – спершу контроль за кордоном, а потім вже вибори.
Яким може бути майбутнє ОРДЛО
- Кравчук вважає, що представники окупованих територій Донецької та Луганської областей повинні чітко сформулювати, яким бачать майбутнє ОРДЛО.
- Поки що, мовляв, якщо слухати їхні заяви, то здається, що вони "хочуть автономії, федералізації", "щоб це була територія з ознаками державності". Кравчук вважає, що "вони беруть дуже високо".
- Водночас Росія говорить про "особливий статус", як це й записано в мінських домовленостях. "Але там записали так, що ми самі не знаємо, що це таке", – зауважив глава ТКГ.
Про компроміс
- Леонід Кравчук готовий також вислухати пропозиції ватажків окупантів.
- Це лише щоб зрозуміти, на які кроки можна йти, щоб мати можливість досягти компромісу.
- Наразі ж від окупантів Кравчук "жодної відповіді не отримав".
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Про формат переговорів
- При цьому Кравчук наголосив, що Україна не повинна вести переговори з представниками ОРДЛО, з ватажками бойовиків, на рівні президента, на вищому державному рівні.
- Але новий формат діалогу одначе треба шукати.
- Одним із варіантів зміни формату є, наприклад, залучення США. "Правда, там вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі", – уточнив Кравчук.
Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі – як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого,
– підсумував Леонід Кравчук.