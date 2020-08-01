Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються несподівано, наприклад, розпадом СРСР, – Кулеба
Леонід Кучма пішов з посади глави ТКГ, його замінив Леонід Кравчук. На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, перший президент України має великий політичний досвід і допоможе посилити роботу делегації. Міністр жартує, що деякі поїздки Кравчука у Білорусь закінчуються несподівано – наприклад, розпадом СРСР.
Кучма планував залишити переговорний процес вже давно, а Кравчук – гідна заміна, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю "Главкому".
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Про наміри Кучми піти з ТКГ
За словами Кулеби, Кучма планував вихід з української делегації у ТКГ як мінімум у лютому 2020 року.
Він казав, що, напевно, пора йому йти. Однак до останнього часу Леонід Данилович продовжував виконувати свою функцію,
– зазначив міністр.
Кравчук допоможе посилити роботу делегації
На думку глави МЗС, перший президент України має великий політичний досвід і допоможе посилити роботу української делегації.
Поїздки Леоніда Кравчука в Білорусь іноді закінчуються несподівано в інтересах України – наприклад, розпадом Радянського Союзу,
– пожартував Кулеба.
Нагадаємо, Кучма вийшов з ТКГ 28 липня, через 2 дні його місце зайняв Кравчук.
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Кравчук очолив ТКГ: основне
- ЗМІ повідомляли, що причина виходу Кучми з переговорного процесу – його вік.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Кравчук раніше заявляв, що до нього жодні пропозиції не надходили. Водночас він високо оцінював Резнікова як політика, оскільки той – професіонал і давно займається цим питанням.
- У свій час віцепрем’єр Резніков заявляв, що підтримує ініціативу Зеленського щодо призначення Кравчука. Також Резніков хотів би, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.