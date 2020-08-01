Леонід Кучма пішов з посади глави ТКГ, його замінив Леонід Кравчук. На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, перший президент України має великий політичний досвід і допоможе посилити роботу делегації. Міністр жартує, що деякі поїздки Кравчука у Білорусь закінчуються несподівано – наприклад, розпадом СРСР.

Кучма планував залишити переговорний процес вже давно, а Кравчук – гідна заміна, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю "Главкому".

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Про наміри Кучми піти з ТКГ

За словами Кулеби, Кучма планував вихід з української делегації у ТКГ як мінімум у лютому 2020 року.

Він казав, що, напевно, пора йому йти. Однак до останнього часу Леонід Данилович продовжував виконувати свою функцію,

– зазначив міністр.

Кравчук допоможе посилити роботу делегації

На думку глави МЗС, перший президент України має великий політичний досвід і допоможе посилити роботу української делегації.

Поїздки Леоніда Кравчука в Білорусь іноді закінчуються несподівано в інтересах України – наприклад, розпадом Радянського Союзу,

– пожартував Кулеба.

Нагадаємо, Кучма вийшов з ТКГ 28 липня, через 2 дні його місце зайняв Кравчук.

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