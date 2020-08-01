Леонид Кучма ушел с должности главы ТКГ, его заменил Леонид Кравчук. По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу делегации. Министр шутит, что некоторые поездки Кравчука в Беларусь заканчиваются неожиданно – например, распадом СССР.

Кучма планировал оставить переговорный процесс уже давно, а Кравчук – достойная замена, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Главкому".

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О намерениях Кучмы уйти из ТКГ

По словам Кулебы, Кучма планировал выход из украинской делегации в ТКГ, как минимум в феврале 2020 года.

Он говорил, что, наверное, пора ему уходить. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию,

– отметил министр.

Кравчук поможет усилить работу делегации

По мнению главы МИД, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу украинской делегации.

Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза,

– пошутил Кулеба.

Напомним, Кучма вышел из ТКГ 28 июля, через 2 дня его место занял Кравчук.

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