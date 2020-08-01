Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно, например, распадом СССР, – Кулеба
Леонид Кучма ушел с должности главы ТКГ, его заменил Леонид Кравчук. По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу делегации. Министр шутит, что некоторые поездки Кравчука в Беларусь заканчиваются неожиданно – например, распадом СССР.
Кучма планировал оставить переговорный процесс уже давно, а Кравчук – достойная замена, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Главкому".
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О намерениях Кучмы уйти из ТКГ
По словам Кулебы, Кучма планировал выход из украинской делегации в ТКГ, как минимум в феврале 2020 года.
Он говорил, что, наверное, пора ему уходить. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию,
– отметил министр.
Кравчук поможет усилить работу делегации
По мнению главы МИД, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу украинской делегации.
Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза,
– пошутил Кулеба.
Напомним, Кучма вышел из ТКГ 28 июля, через 2 дня его место занял Кравчук.
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Кравчук возглавил ТКГ: основное
- СМИ сообщали, что причина ухода Кучмы из переговорного процесса – его возраст.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом.
- В свое время вице-премьер Резников заявлял, что поддерживает инициативу Зеленского о назначении Кравчука. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.