Алексей Резников отметил, что у него и нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука одинаковые позиции по минским соглашениям. В частности, о том, что они нуждаются в модернизации.

Резников о модернизации минских соглашений

Общий подход к минским соглашениям с Кравчуком вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников прокомментировал "Интерфакс-Украина".

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Леонид Макарович – мудрый человек, и мы точно созвучно с ним оцениваем минские соглашения,

– заявил Резников.

По его словам, минские соглашения точно нуждаются в модернизации. Об этом Резников планирует говорить с Кравчуком 3 августа.

О свободных экономических зонах

Обсуждая идею о свободных экономических зонах на Донбассе, Резников отметил, что ранее получил поручение от премьер-министра. Теперь вместе с министрами финансов и экономики работает над идеей о территориях приоритетного развития.

Мы говорим о том, что должны сейчас создать возможность приоритетного развития территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей, подконтрольных правительству Украины, пояснил министр.

Что там планируют

сделать точки роста;

направить туда инвестиции;

сделать там определенные льготные режимы.

Резников добавил, что ему очень не нравится словосочетание свободные экономические зоны, оно несколько дискредитировано. Поэтому ищут другую аббревиатуру.

О соблюдении перемирия

Министр также высказался по сохранению перемирия. Он считает, что оккупанты будут поддерживать его, хотя провокации возможны.

Что ранее говорил Кравчук

По его словам, основная задача – достичь мира, а для этого нужно идти на компромиссы.

а для этого нужно идти на компромиссы. Один из них касается особой системы управления на Донбассе, другой – свободной экономической зоны.

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