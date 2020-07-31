Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации, – Резников
Алексей Резников отметил, что у него и нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука одинаковые позиции по минским соглашениям. В частности, о том, что они нуждаются в модернизации.
Резников о модернизации минских соглашений
Общий подход к минским соглашениям с Кравчуком вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников прокомментировал "Интерфакс-Украина".
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Леонид Макарович – мудрый человек, и мы точно созвучно с ним оцениваем минские соглашения,
– заявил Резников.
По его словам, минские соглашения точно нуждаются в модернизации. Об этом Резников планирует говорить с Кравчуком 3 августа.
О свободных экономических зонах
Обсуждая идею о свободных экономических зонах на Донбассе, Резников отметил, что ранее получил поручение от премьер-министра. Теперь вместе с министрами финансов и экономики работает над идеей о территориях приоритетного развития.
Мы говорим о том, что должны сейчас создать возможность приоритетного развития территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей, подконтрольных правительству Украины, пояснил министр.
Что там планируют
- сделать точки роста;
- направить туда инвестиции;
- сделать там определенные льготные режимы.
Резников добавил, что ему очень не нравится словосочетание свободные экономические зоны, оно несколько дискредитировано. Поэтому ищут другую аббревиатуру.
О соблюдении перемирия
Министр также высказался по сохранению перемирия. Он считает, что оккупанты будут поддерживать его, хотя провокации возможны.
Что ранее говорил Кравчук
- По его словам, основная задача – достичь мира, а для этого нужно идти на компромиссы.
- Один из них касается особой системы управления на Донбассе, другой – свободной экономической зоны.
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Кравчук возглавил ТКГ: что следует знать
- Руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он покинул переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом.
- В свое время вице-премьер Резников заявлял, что поддерживает инициативу Зеленского о назначении Кравчука. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
- Указ об обновленном составе делегации уже появился на сайте Президента.