Олексій Резніков зазначив, що у нього і нового глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука однакові позиції щодо мінських угод. Зокрема, щодо того, що вони потребують модернізації.

Резніков про модернізацію мінських угод

Спільний підхід до мінських угод з Кравчуком віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков прокоментував "Інтерфакс-Україна".

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Леонід Макарович – мудра людина, і ми точно співзвучно з ним оцінюємо мінські угоди,

– заявив Резніков.

За його словами, мінські угоди точно потребують модернізації. Про це Резніков планує говорити з Кравчуком 3 серпня.

Про вільні економічні зони

Обговорюючи ідею про вільні економічні зони на Донбасі, Резніков зазначив, що раніше отримав доручення від прем'єр-міністра. Тепер разом з міністрами фінансів та економіки працює над ідеєю про території пріоритетного розвитку.

Ми говоримо про те, що повинні зараз створити можливість пріоритетного розвитку територій Луганської, Донецької та Херсонської областей, підконтрольних уряду України, пояснив міністр.

Що там планують

зробити точки зростання;

спрямувати туди інвестиції;

зробити там певні пільгові режими.

Резніков додав, що йому дуже не подобається словосполучення вільні економічні зони, воно дещо дискредитоване. Тому шукають іншу абревіатуру.

Про дотримання перемир’я

Міністр також висловився щодо збереження перемир’я. Він вважає, що окупанти підтримуватимуть його, хоча провокації можливі.

Що раніше казав Кравчук

За його словами, основне завдання – досягти миру , а для цього потрібно йти на компроміси.

, а для цього потрібно йти на компроміси. Один з них стосується особливої системи управління на Донбасі, інший – вільної економічної зони.

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