Ничего в ТКГ подписывать такого, что бы повредило Украине, никто не будет. Сейчас надо понять, каким видят будущее ОРДЛО оккупанты и искать новый формат переговоров (при этом не идет речь о переговорах, например, президента с главарями боевиков). Ведь если ни с кем не говорить – мира не достичь.

Обо всем этом рассказал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет 24 канал .

Интересная мысль Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно, например, распадом СССР, – Кулеба

Ничего такого, что бы навредило Украине

Кравчук отметил, что будет "говорить с кем угодно", но никогда не подпишет "документ, который навредит Украине".

Политик обратил также внимание на то, что в рамках ранее подписанных минских договоренностях Украина до сих пор не может "занять точную и ясную позицию".

Проблема, мол, в том, что в документе говорится о "сначала выборы, а потом граница", а на самом деле у Украины диаметрально противоположная позиция – сначала контроль за границей, а потом уже выборы.

Каким может быть будущее ОРДЛО

Кравчук считает, что представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким видят будущее ОРДЛО.

Пока что, мол, если слушать их заявления, то кажется, что они "хотят автономии, федерализации", "чтобы это была территория с признаками государственности". Кравчук считает, что "они берут очень высоко".

В то же время Россия говорит об "особом статусе", как это и записано в минских договоренностях. "Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое" , – отметил глава ТКГ.

О компромиссе

Леонид Кравчук готов также выслушать предложения главарей оккупантов.

Это только чтобы понять, на какие шаги можно идти, чтобы достичь компромисса.

Однако пока что от оккупантов Кравчук "никакого ответа не получил".

Обратите внимание Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой

О формате переговоров

При этом Кравчук отметил, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО, с главарями боевиков, на уровне президента, на высшем государственном уровне.

Но новый формат диалога однако надо искать.

Одним из вариантов изменения формата есть, например, привлечение США. "Правда, там выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе", – уточнил Кравчук.