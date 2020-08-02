Нельзя достичь мира, ни с кем не разговаривая, – Кравчук о работе в ТКГ
Ничего в ТКГ подписывать такого, что бы повредило Украине, никто не будет. Сейчас надо понять, каким видят будущее ОРДЛО оккупанты и искать новый формат переговоров (при этом не идет речь о переговорах, например, президента с главарями боевиков). Ведь если ни с кем не говорить – мира не достичь.
Обо всем этом рассказал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет 24 канал.
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Ничего такого, что бы навредило Украине
- Кравчук отметил, что будет "говорить с кем угодно", но никогда не подпишет "документ, который навредит Украине".
- Политик обратил также внимание на то, что в рамках ранее подписанных минских договоренностях Украина до сих пор не может "занять точную и ясную позицию".
- Проблема, мол, в том, что в документе говорится о "сначала выборы, а потом граница", а на самом деле у Украины диаметрально противоположная позиция – сначала контроль за границей, а потом уже выборы.
Каким может быть будущее ОРДЛО
- Кравчук считает, что представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким видят будущее ОРДЛО.
- Пока что, мол, если слушать их заявления, то кажется, что они "хотят автономии, федерализации", "чтобы это была территория с признаками государственности". Кравчук считает, что "они берут очень высоко".
- В то же время Россия говорит об "особом статусе", как это и записано в минских договоренностях. "Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое", – отметил глава ТКГ.
О компромиссе
- Леонид Кравчук готов также выслушать предложения главарей оккупантов.
- Это только чтобы понять, на какие шаги можно идти, чтобы достичь компромисса.
- Однако пока что от оккупантов Кравчук "никакого ответа не получил".
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О формате переговоров
- При этом Кравчук отметил, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО, с главарями боевиков, на уровне президента, на высшем государственном уровне.
- Но новый формат диалога однако надо искать.
- Одним из вариантов изменения формата есть, например, привлечение США. "Правда, там выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе", – уточнил Кравчук.
Если мы хотим чего-то достичь, хотим мира на Донбассе – как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, оденут белые каски, и все? Не будет такого,
– подытожил Леонид Кравчук.