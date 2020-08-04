Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін погодився приєднатися мінської Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Раніше її очолив перший український президент Леонід Кравчук.

Заява Фокіна щодо приєднання до ТКГ

Про це Фокін заявив у коментарі виданню "Гордон". За його словами, рішення про участь у ТКГ далося йому дуже важко. І на те є багато причин.

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Зараз смартфон є у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнено постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються щодо нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися,

– наголосив Вітольд Фокін.

Він підкреслив, для нього за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині.

"Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", – заявив перший український прем’єр.

Політик додав, що про таке рішення він оголосив напередодні, 3 серпня, на зустрічі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Власне від останнього до нього надійшла пропозиція брати участь у ТКГ.

"Він запросив нас разом із Кравчуком тиждень тому. Тоді я відповів, що для початку маю зустрітися з Леонідом Макаровичем сам на сам, з'ясувати позиції, узгодити точки зору. Тому що ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там мають бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес", – підкреслив він.

Про розмову з Кравчуком

Фокін підкреслив, що результат розмови із Кравчуком його задовольнив.

"Ми обговорили всі проблеми і дійшли консенсусу щодо цілого переліку питань. Насамперед Кравчук, як і я, переконаний, що без компромісів не буває домовленостей. Що режим тиші в зоні розмежування – це крок до миру, але не сам мир. Є люди, які вважають, що це крок до капітуляції. Але вони не розуміють, про що говорять", – зауважив колишній український посадовець.

На його переконання, капітуляція – це зовсім інше, це коли одна зі сторін визнає, що зазнала поразки, складає зброю та погоджується на кабальні умови переможця.

"Нічого такого немає у випадку з Україною. Нічого такого не стоїть за рішенням про припинення вогню. Навпаки, це крок до перемоги", – підкреслив політик.

Також він висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

Я, як і Леонід Макарович, є упевненим, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України,

– резюмував Фокін.

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Що цьому передувало

31 липня голова української делегації у тристоронній контактній групі, перший президент незалежної України Леонід Кравчук повідомив, що тривають перемовини про включення до складу групи колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Кравчук наголосив, ця людина добре знає Донбас.

Раніше українську делегацію в Мінську очолював другий президент України Леонід Кучма. 28 липня Офіс президента повідомив, що Кучма подав у відставку і більше не братиме участі в роботі ТКГ.

30 липня президент України Володимир Зеленський призначив головою делегації Кравчука. Перший президент заявляв, що своєю основною місією на цій посаді вважає завершення війни на Донбасі.