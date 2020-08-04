У понеділок, 3 серпня, відбулося чергове засідання української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську щодо війни на Донбасі. Його особливістю стало те, що перше українську делегацію очолював перший президент України Леонід Кравчук.

Всього зустріч української делегації тривала протягом трьох годин, розповів її учасник, представник окупованої Донецької області Сергій Гармаш.

Цікаво Переговори по Донбасу: які шанси на участь США та що розізлить Росію

Яке враження на делегацію справив Кравчук

Ми знайомилися, здебільшого вводили Кравчука в курс поточних справ по підгрупах. Він озвучував деякі ідеї. Наприклад, статус вільних економічних зон для Донецької і Луганської областей,

– розповів Гармаш.

Також Леонід Кравчук пропонував шляхи, щоб зробити роботу української делегації більш прозорою для суспільства. Здебільшого, стверджує журналіст, враження – сприятливі.

"Нічого "зрадного" він не озвучував і не пропонував. Я безпосередньо запитав, чи має він контакти з Медведчуком. Відповідь – 4 роки не було жодних контактів", – зауважив член української делегації в ТКГ.

Крім того, журналіст стверджує, що риторика Леоніда Кравчука видає те, що він дивиться телеканали Медведчука. Втім перший президент, мовляв, вміє фільтрувати інформацію.

Сюрприз з Фокіним

Леонід Кравчук на зустріч делегації прийшов не наодинці, а в супроводі Вітольда Фокіна – першого прем'єр-міністра України. Втім члени делегації так і не зрозуміли, в якому той був статусі.

До слова Фокін розуміє філософію Донбасу, – Кравчук та Єрмак прагнуть бачити першого прем'єра в ТКГ

Ось Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор,

– зазначив Сергій Гармаш.

Втім він наголошує, що перший очільник українського уряду був щирим у переживаннях за людей і країну. Натомість усе решта – зітреться об небажання Москви йти на будь-які компроміси.

Хто ж заправляє балом

Резюмуючи, член української делегації запевнив, що навіть після зміни керівництва революції в ній не передбачається. Мовляв, цього не може зробити навіть керівник делегації.

"Політику, як і раніше, визначає чинний президент. Головним модератором і генератором залишається віцепрем'єр Резніков. У нього є для цього реальні механізми", – пояснив журналіст.

Усі решта ідеї, від кого вони б не надходили, йдуть на загальне обговорення. Може бути й пропозиція з метою "прощупати" опонента – Росію.