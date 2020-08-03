Леонід Кравчук вважає, що до переговорів по Донбасу треба залучити США. Чи погодяться США брати участь у переговорах, – в нашому матеріалі.

Переговорам треба надати динаміки

Як розповів 24 каналу партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк, Кравчук як новий очільник Тристоронньої контактної групи в Мінську повинен робити такі заяви. Переговори, на його думку, і рухаються, і ні. Зокрема, заява заступника глави адміністрації Путіна – Козака – про вихід Росії з переговорів радників лідерів країн нормандської четвірки може бути грою, спробою налякати міжнародних партнерів.

Увага Переговори по Донбасу: як Росія руйнує мінський і нормандський формати



Леонід Кравчук пропонує долучити США до переговорів / Фото Facebook

Основне завдання Росії – посіяти невпевненість в українському суспільстві щодо дій влади і взагалі процесу досягнення миру.

Переговорам по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі треба надати динаміки. Кравчук намагається перехопити інформаційну ініціативу,

– зазначає Тарас Семенюк.

Читайте також Кучма пішов: чи будуть послаблені позиції України у Мінську

Політичний експерт Сергій Постоловський відзначає: Путін бачить, що Зеленський не хочу виконувати умови Кремля. Зокрема, надавати Донбасу особливий статус і вести переговори з представниками окупаційних адміністрацій. З цим можуть бути пов’язані заяви Козака.

Що говорить Леонід Кравчук про переговори щодо Донбасу

Потрібно ще раз переглянути і обговорити мінські угоди. За його словами, треба визначитися – будемо ми їх виконувати, чи ні. "Тому що люди, які записали ці кроки, сьогодні кажуть, що виконувати їх – це зрада", – сказав Кравчук.

Кравчук також заявив про важливість діалогу української влади з переселенцями з Донбасу і тими людьми, які зараз живуть на окупованих територіях.

Кравчук прокоментував лист заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака про його вихід з переговорів щодо Донбасу. "Я ніколи не вірив у те, що словами можна переконати Кремль і президента Росії. … Лист Дмитра Козака означає, що радники вже не потрібні. Для чого це робиться? На мою думку, – щоб знизити вагу і вплив нормандської четвірки", – сказав він.

Кравчук висловився за участь США в переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України. "Я скажу відверто: якщо і далі буде патова ситуація, поки не будуть введені в формат із встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися", – заявив перший президент України.

Цікаво Не можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи, – Кравчук про роботу в ТКГ

Як сприймуть у США участь у переговорах

На переконання експертів, заяв щодо участі США в переговорах по Донбасу треба очікувати тільки після президентських виборів, які мають відбутися восени 2020 року. За словами політолога Сергія Постоловського, в США зараз багато проблем. Зокрема, антирасистські протести і президентська виборча кампанія. Трамп навіть заявив, що вибори треба перенести. Хоча, наголошує експерт, сумнівно, що Трампу це дозволять зробити.

У короткостроковій перспективі навряд чи можна сподіватися на широкомасштабну підтримку США. Хоча не можна виключати того, що кандидат від демократів Байден використовуватиме українську карту в своїй кампанії і пообіцяє нам "золоті гори". Хоча він уже нам давав обіцянки під час Революції гідності,

– зазначає Сергій Постоловський.

Тарас Семенюк також зауважує: для Трампа зараз головний біль – обратися на другий термін. Від Байдена поки заяв про участь США в переговорах по Донбасу не чути. На його думку, через оприлюднені плівки запису розмов Порошенка і Байдена, останній буде обережний щодо заяв про Україну.

Читайте також Фокін розуміє філософію Донбасу, – Кравчук та Єрмак прагнуть бачити першого прем'єра в ТКГ

Водночас, за його словами, очікується призначення нового посла США в Україні, і це буде військовий. На його думку, це сигнал, що США розглядаються Україну як зону збройного конфлікту.



Перемога Байдена дуже не сподобається Росії / Фото Getty

При цьому Сергій Постоловський не виключає, що Трамп переможе на виборах. За нього проголосує так званий білий робітничий електорат, а також частина афроамериканців. Адже протести викликають апатію і страх у тих американців, хто звик жити за законом, працювати і заробляти. І нікому не хочеться, щоб учасники протестів вривалися в офіси, і громили все

Якщо до влади прийде Байден, то в Росії це сприймуть негативно. Кремль тоді може посилити тиск на Україну. Там розуміють: Байден – не Трамп. З ним вести кулуарні переговори або домовитися не вийде,

– наголошує Сергій Постоловський.

Читайте також США хочуть укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: деталі

Ще один важливий сигнал від США, підкреслює експерт, – Конгрес розглядає виділення Україні 300 мільйонів доларів на озброєння. І Росія відкрито заявила, що тоді вона залишає за собою право озброювати бойовиків в ОРДЛО. Як відзначає Постоловський, Росія надаватиме вже офіційно зброю незаконним збройним формуванням в ОРДЛО, це привід для Заходу для посилення санкцій.