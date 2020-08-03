Леонид Кравчук считает, что к переговорам по Донбассу нужно привлечь США. Согласятся ли США участвовать в переговорах, – в нашем материале.

Переговорам нужно придать динамики

Как рассказал 24 каналу партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк, Кравчук как новый глава Трехсторонней контактной группы в Минске должен делать такие заявления. Переговоры, по его мнению, и движутся, и нет. В частности, заявление заместителя главы администрации Путина – Козака – о выходе России из переговоров советников лидеров стран нормандской четверки может быть игрой, попыткой напугать международных партнеров.

Внимание Переговоры по Донбассу: как Россия разрушает минский и нормандский форматы

Леонид Кравчук предлагает привлечь США к переговорам / Фото Facebook

Основная задача России – посеять неуверенность в украинском обществе относительно действий власти и вообще процесса достижения мира.

Переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе нужно придать динамики. Кравчук пытается перехватить информационную инициативу,

– отмечает Тарас Семенюк.

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Политический эксперт Сергей Постоловский отмечает: Путин видит, что Зеленский не хочет выполнять условия Кремля. В частности, предоставлять Донбассу особый статус и вести переговоры с представителями оккупационных администраций. С этим могут быть связаны заявления Козака.

Что говорит Леонид Кравчук о переговорах по Донбассу

Нужно еще раз пересмотреть и обсудить Минские соглашения. По его словам, надо определиться – будем мы их выполнять или нет. "Потому что люди, которые записали эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их – это измена", – сказал Кравчук.

Кравчук также заявил о важности диалога украинской власти с переселенцами с Донбасса и теми людьми, которые сейчас живут на оккупированных территориях.

Кравчук прокомментировал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о его выходе из переговоров по Донбассу. "Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. ... Письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны. Для чего это делается? По моему мнению, – чтобы снизить вес и влияние нормандской четверки", – сказал он.

Кравчук высказался по поводу участия США в переговорах по решению конфликта на востоке Украины. "Я скажу откровенно: если и дальше будет патовая ситуация, пока не будут введены в формат установление мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние. Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", – заявил первый президент Украины.

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Как воспримут в США участие в переговорах

По убеждению экспертов, заявлений об участии США в переговорах по Донбассу надо ожидать только после президентских выборов, которые должны состояться осенью 2020 года. По словам политолога Сергея Постоловского, в США сейчас много проблем. В частности, антирасистские протесты и президентская избирательная кампания. Трамп даже заявил, что выборы надо перенести. Хотя, отмечает эксперт, сомнительно, что Трампу это позволят сделать.

В краткосрочной перспективе вряд ли можно надеяться на широкомасштабную поддержку США. Хотя нельзя исключать того, что кандидат от демократов Байден будет использовать украинскую карту в своей кампании и пообещает нам "золотые горы". Хотя он уже нам давал обещания во время Революции достоинства,

– отмечает Сергей Постоловский.

Тарас Семенюк также замечает: для Трампа сейчас головная боль – избраться на второй срок. От Байдена пока заявлений об участии США в переговорах по Донбассу не слышно. По его мнению, из-за обнародованых пленок записей разговоров Порошенко и Байдена, последний будет осторожен относительно заявлений об Украине.

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В то же время, по его словам, ожидается назначение нового посла США в Украине, и это будет военный. По его мнению, это сигнал, что США рассматриваются Украину как зону вооруженного конфликта.

Победа Байдена очень не понравится России / Фото Getty

При этом Сергей Постоловский не исключает, что Трамп победит на выборах. За него проголосует так называемый белый рабочий электорат, а также часть афроамериканцев. Ведь протесты вызывают апатию и страх у тех американцев, кто привык жить по закону, работать и зарабатывать. И никому не хочется, чтобы участники протестов врывались в офисы, и громили все.

Если к власти придет Байден, то в России это воспримут негативно. Кремль может усилить давление на Украину. Там понимают: Байден – не Трамп. С ним вести кулуарные переговоры или договориться не получится,

– отмечает Сергей Постоловский.

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Еще один важный сигнал от США, подчеркивает эксперт, – Конгресс рассматривает выделение Украине 300 миллионов долларов на вооружение. И Россия открыто заявила, что тогда она оставляет за собой право вооружать боевиков в ОРДЛО. Как отмечает Постоловский, Россия будет поставлять уже официально оружие незаконным вооруженным формированиям в ОРДЛО, это повод для Запада для усиления санкций.