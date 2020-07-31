Кравчук возглавит Трехстороннюю контактную группу в Минске вместо Кучмы. А представитель России Козак заявил о выходе из переговоров советников лидеров нормандского формата. Об изменениях и тенденциях в переговорах относительно Донбасса, – в нашем материале.

Кравчук повысит статус делегации в ТКГ

Как рассказал 24 каналу сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев, Кравчук, как и Кучма, будет выполнять представительские функции в Трехсторонней контактной группе. Основную работу будут проводить вице-премьер Алексей Резников, который зарекомендовал себя как опытный переговорщик.

Внимание С врагом нельзя договариваться: цитаты Кравчука о войне и России

Должность президента Украины значительно повышает представительский уровень переговорной группы. Назначение Леонида Кравчука заставляет Кремль реагировать – менять состав переговорной группы со стороны России,

– считает Дмитрий Снегирев.

Читайте также Кравчук будет статусной фигурой, а реальным переговорщиком – Резников, – политолог об изменениях в ТКГ

Эксперт добавляет: Украина показывает Западу, что делает все возможное для повышения субъектности переговоров в Минске. Если раньше в Трехсторонней контактной группе были фактически частные лица, то сейчас это представители правительства и парламента. Те, кто напрямую может влиять на ход выполнения решений относительно минских соглашений. Этим, подчеркивает Снегирев, мы демонстрируем России, что готовы к диалогу.

Кравчук прокомментировал свое назначение председателем ТКГ – смотрите видео 24 канала

Представитель украинской делегации в Минске Денис Казанский также отмечает: должность председателя ТКГ номинальная. По его словам, Кучма формально возглавлял ТКГ до момента ротации. Сам Казанский ни разу не сталкивался с Кучмой во время переговоров и никак не чувствовал его участия.

Как будет с Леонидом Кравчуком – еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем не согласно руководство страны,

– отметил Денис Казанский.

Читайте также Кучма ушел: будут ли ослаблены позиции Украины в Минске

Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ: основное

Руководителем украинской делегации на переговорах относительно Донбасса был второй президент Украины Леонид Кучма. Он покинул должность 28 июля 2020 года.

Владимир Зеленский назвал 2 кандидатов на эту должность: вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова и первого президента Украины Леонида Кравчука.

В то же время вице-премьер Резников заявил, что поддерживает инициативу Зеленского при назначении Кравчука. Также он заявил, что если во главе будет кто-то из "патриархов", это лучше для минского процесса.

После назначения Кравчук заявил, что есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему. Первое – это добиться, как бы ни было трудно, и встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. "То, что творится на Донбассе, – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией – что мы можем, что Россия может, что мы не можем", – считает Кравчук.

Интересно Российские боевики в Беларуси: что изменится в отношениях Лукашенко и Путина

Демарш России в нормандском формате

Ставленник Кремля Дмитрий Козак заявил, что следует прекратить переговоры на уровне советников президентов России и Украины. И направил соответствующее письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины.

Читайте также Нарушение перемирия: как надавить на Путина

По мнению политолога Владимира Фесенко, это демарш против нормандского формата и председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака, как визави Козака на переговорах. По мнению эксперта, это стремление обострить переговорную ситуацию и даже сломать давно сформированные переговорные форматы. Попытка России перехватить инициативу в переговорном процессе и перейти в контратаку.

Последние месяцы инициатива на переговорах была у Украины, которая настаивала на обновлении минских соглашений. Теперь атакует Россия. Казак ударил по нормандскому формату, этим нивелируя его значение. По сути, говорится о стремлении исключить из переговоров Германию и Францию. Россия хочет сконцентрировать переговоры только в ТКГ, имитируя "прямые переговоры" Украины с "ЛДНР" при посредничестве РФ и ОБСЕ,

– отмечает Владимир Фесенко.



Россия хочет заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками / Фото из соцсетей

Дмитрий Снегирев также считает, что Россия понимает игру Украины вокруг минских соглашений и пытается перехватить инициативу в нормандском формате. Этим, говорит эксперт, Козак намекает на выход из минского процесса.

Заявление Козака – попытка дипломатического давления на Украину. Россия хочет привязать все действия Украины в нормандском формате к позиции первых лиц государства – министра иностранных дел или президента. В частности, с положениями, которые были приняты на парижской встрече лидеров "нормандской четверки", где на себя взял обязательства непосредственно президент Зеленский,

– подчеркивает Снегирев.



О чем договорилась "нормандская четверка" в 2019 году / Инфографика 24 канала

Как отмечает эксперт, в Минске подписи ставил Кучма, у которого не было официального статуса. Теперь Россия хочет сузить нам поле для маневра. Отсечь Ермака и сконцентрироваться на якобы невыполнении Украиной взятых обязательств в Париже.

По словам Фесенко, если российские переговорщики истерят, следовательно, украинская сторона все делает правильно. Украине нужно воспользоваться этой ситуацией.

"Не хотят россияне вести переговоры на уровне помощников лидеров стран нормандского формата, надо это делать на уровне министров иностранных дел. Или подключать представителей Германии и Франции к работе ТКГ. Минские соглашения появились при прямом участии лидеров Германии, России, Украины и Франции и были освящены их совместным заявлением. Поэтому любое посягательство на нормандский формат будет означать разрушение минских соглашений", – отметил Владимир Фесенко.